Schutz zweier Obwaldner Auenlandschaften reif fürs Parlament

Zweiter Anlauf für Schutz zweier Obwaldner Auen

Nachdem erste Schutz- und Nutzungspläne für die Auen Laui in Giswil und Steinibach am Sarnersee gescheitert sind, legt die Obwaldner Regierung eine zweite Version öffentlich auf. In dieser kommt der Regierungsrat den Wünschen der Bauern stärker entgegen.