Schwimmbad soll am Sonnenberg bleiben: Die Badi zügelt nicht in den Sporting-Park Die Engelberger sprechen sich gegen den neuen Badi-Standort beim Sporting-Park aus.

Sommerbetrieb im Aussenbecken des Engelberger Schwimmbades. Bild: PD (27. Juli 2018)

Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 62,6 Prozent (705 Ja- gegen 1180 Nein-Stimmen) sprachen sich die Engelberger am Sonntag an der Urne gegen die Verlegung ihrer Badi vom jetzigen Standort Sonnenberg zum Sporting-Park aus. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 73,45 Prozent.

Der Einwohnergemeinderat nehmen diesen Volksauftrag entgegen und richte die weiteren Planungen nun auf den Standort Sonnenberg aus, teile die Behörde am Sonntag mit. Die Vorbereitungsarbeiten für die notwendige Sanierung des Schwimmbades Sonnenberg würden durch den Einwohnergemeinderat nun mit Hochdruck angegangen.

Das Komitee Pro-Sonnenberg um Hansjörg Bucher wehrte sich im Vorfeld gegen die Verlegung. Viele Engelberger würden an diesem windgeschützten, lauschigen Plätzchen mit diesem wunderbaren Panorama hängen. Dies hätten auch die Besucherzahlen gezeigt, hatte es argumentiert.

Der Anlauf nach 2012

Es ist die zweite Abstimmung zum selben Thema. 2012 hatten sich die Engelberger an der Urne schon einmal für den Standort Sporting-Park ausgesprochen – allerdings äusserst knapp, mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 50,85 Prozent. Die Differenz betrug nur 23 Stimmen. Nach der Standortbestimmung wurde 2014 ein Vorprojekt vorgestellt, das die Gemeinde aber auf Grund starker Kritik nicht weiterverfolgte. Zuletzt befasste sich die Stimmbevölkerung 2018 mit dem Sporting-Park und lehnte den Kredit für einen Projektwettbewerb ab, in dem auch das Schwimmbad enthalten war. Im selben Jahr reichte das Komitee Pro-Sonnenberg zudem eine Petition mit 500 Unterschriften ein und verlangte, das Schwimmbad Sonnenberg zu belassen. Eine Einzelinitiative zielte in dieselbe Richtung.