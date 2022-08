Schwingen «Bis ich es wirklich realisiere, dauert es noch einige Tage»: Der Sarner Schwinger Jonas Burch über seinen Kranzgewinn am Esaf Der Obwaldner war mit grossen Erwartungen nach Pratteln gefahren – und kehrte kranzgeschmückt nach Hause.

Mit dem 13. Kranz ins grosse Glück: Neu-Eidgenosse Jonas Burch. Bild: Ruedi Wechsler (Stalden, 30. August 2022)

Mit Rang acht und 75 Punkten klassiert sich der überaus sympathische Bauernsohn inmitten illustren Schwingergrössen wie Lario Kramer, König Christian Stucki oder Adrian Walther. Nun sitzt er müde und überglücklich daheim in Stalden, ist einer von 44 Kranzgewinnern und erzählt von seinem unvergesslichen Erlebnis am ESAF.

Erzählen Sie uns vom Einmarsch in die Arena.

Jonas Burch: Für mich war das ein einmaliges und unbeschreibliches Erlebnis. Alle Augen sind in diesem Moment auf uns Schwinger gerichtet und das erzeugte Hühnerhaut pur. Es gab mir zusätzliche Energie und spornte mich an. Ich konnte es richtig geniessen, weil mein erster Einsatz etwas später angesetzt war.

Wie gross war die Anspannung und Nervosität vor dem ersten Gang gegen Lorenz Berger?

Sie war sicher vorhanden, aber ich wusste um meine gute Verfassung und zu was ich fähig bin. Ich versuchte meine Bestleistung von Anfang an abzurufen. Mir fiel dann gleich ein grosser Stein vom Herzen, als ich Lorenz Berger besiegte.

Ihr Fazit nach dem ersten Tag?

Die Begegnung gegen Dominik Roth konnte ich lange dominieren und wurde trotz der Niederlage mit einer 8,75 belohnt. Mit je zwei gewonnen und verlorenen Gängen konnte ich leben.

Am Sonntag folgte die frappante Steigerung mit einem Gestellten und drei Siegen.

Mit dem gestellten 5. Gang gegen Roman Wittenwiler geriet ich aber unter Zugzwang. Im folgenden Duell gab es für mich kein Pardon und ich wollte weiterhin im Geschäft bleiben.

Dann kam es zum alles entscheidenden Final gegen den zweifachen Eidgenossen Florian Gnägi.

Ich konnte mich nochmals gut fokussieren und alle meine Kräfte mobilisieren.

Wie haben Sie das Drama beim Siegeswurf erlebt und konnten Sie sich in dem Moment überhaupt freuen?

Ich wusste, dass der Berner etwas handicapiert zum Fest angetreten war. Dass er aber mit einem gerissenen Kreuzband in den Wettkampf stieg, habe ich erst im Nachhinein erfahren. Ich konnte alles ausblenden und ging mit Vollgas in diese Begegnung. Wenn einer antritt, ist davon auszugehen, dass er gesund ist. Den Schrei von Gnägi habe ich gar nicht mitbekommen und der Jubel war zunächst riesengross. Gleich danach wurde es still im Stadion und mir war sofort klar, dass da etwas Schlimmeres passiert ist. Dieses Ende hatte schon einen faden Beigeschmack.

Ihre ersten Gedanken und Gefühle?

Der Kranzgewinn löste bei mir unglaubliche und unbeschreibliche Emotionen aus. Nervlich war der Anlass sehr strapaziös und die Erleichterung umso grösser.

Wer war Ihr stärkster Gegner und was Ihr heikelster Moment?

Das ist bestimmt Florian Gnägi. Er verlor diese Saison bis anhin erst einen Gang. Im ersten siegreichen Kampf gegen Berger stand ich kurz vor der Niederlage und meine Wendigkeit hat mich gerettet.

Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg?

Er stellt die bisherigen Erfolge alle in den Schatten. Bis ich es wirklich realisiere, dauert es noch einige Tage.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie mit Ihrem Team den König Joel Wicki feiern durften?

Es war für das ganze Team eine riesengrosse Erleichterung, dass die Krone nach 36 Jahren endlich wieder der Innerschweiz gehört. Nach der Krönung folgte der Foto- und Gratulationsmarathon. Zu denen gesellten sich Verwandte, Freunde und Könige wie Jürg Abderhalden oder Matthias Sempach.

Wie begegnen Sie der neuen Herausforderung, künftig von der Einteilung härter angefasst zu werden?

Das ist mir vollauf bewusst, ich werde mich super auf die neue Saison vorbereiten und mich dieser Herausforderung stellen

Sind Sie auf dem Allweg am 11. September zu bewundern?

Ich werde sehr gerne antreten und dann folgt noch das Tessiner Kantonale in Cadenazzo.