Schwingen Die Schwinger treten in Flüeli Ranft an Neben dem Schwingfest am Sonntag mit rund 120 Teilnehmern gibt es am Samstag ein Jungschwinget mit zirka 200 Schwingern.

In Flüeli-Ranft freut man sich auf die Schwinger. Bild: PD/ Schweiz Tourismus

Das Nichtkranzer Schwingfest Flüeli-Ranft findet am Sonntag, 16. April, statt. Es treten rund 120 Schwinger aus den Kantonen Ob- und Nidwalden, sowie Uri, Luzern und Schwyz an. Am Samstag, 15. April, findet an selber Stätte ein Jungschwinget statt. Rund 200 Schwinger aus der ganzen Innerschweiz sind gemeldet. Der Festplatz befindet sich bei der Mehrzweckhalle Flüematte. Anschwingen ist jeweils um 10 Uhr. Die Anlässe finden bei jeder Witterung statt. (pd)