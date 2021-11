Obwalden Schwinger im Gespräch An der 71. Generalversammlung der SRG Obwalden erzählten Sonia Kälin und Benji von Ah aus ihrem Leben.

Benji von Ah, Marina Della Torre und Sonia Kälin (von links).

In lockerer Atmosphäre verrieten Sonia Kälin und Benji von Ah Hintergrundinformationen über den Schwingsport. Im Gespräch, das von Marina Della Torre, Präsidentin der SRG Obwalden, kompetent moderiert wurde, kamen auch die Unterschiede zwischen dem Männerschwingen und dem Frauenschwingen zum Ausdruck, so zum Beispiel Mentaltraining, Körpergewicht und das persönliche Umfeld.

Die in Giswil wohnhafte Sonia Kälin ist als vierfache Schwingerkönigin und «Frau vom Donnschtig-Jass» in einer Schwingerfamilie aufgewachsen. Als ihr Bruder mit dem Sport anfing, zog es die damals 16-Jährige ebenfalls ins Sägemehl. Sie stellte aber auch fest, dass das Schwingen bei den Frauen nicht den gleichen Status wie bei den Männern hat. «Kritische Stimmen gab es aber erst, als ich erfolgreich wurde.» Sie liess sich davon aber nicht entmutigen und fand Sponsoren, die sie beim Schwingsport unterstützten. 2012 schaffte sie es erstmals, Schwingerkönigin zu werden. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 konnte sich Sonia Kälin erneut als Königin feiern lassen. Sie möchte das Frauenschwingen präsenter machen.

Nur von Ah steht am Eidgenössischen im Ring

«Nach der Schwingerkarriere konnte ich ein anderes Kapitel aufschlagen.» Seit diesem Sommer ist sie als Lehrerin in der Oberstufe in Sarnen tätig. Überrascht zeigte sie sich, als sie telefonisch vom Schweizer Fernsehen die Anfrage erhielt, als Schiedsrichterin beim «Donnschtig-Jass» mitzuwirken. Nach reiflicher Überlegung sagte sie zu und amtet nun im vergangenen Sommer als Schiedsrichterin.

Eine Gemeinsamkeit zeigte sich auch am Gespräch: Im nächsten Jahr sind sowohl Sonia Kälin wie auch Benji von Ah am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln involviert. Sonia Kälin ist für die Basellandschaftliche Kantonalbank als Markenbotschafterin tätig und Benji von Ah wird, wenn er gesund bleibt, im Sägemehl aktiv im Einsatz stehen. Der 34-jährige Aktivschwinger musste in seiner Karriere verschiedene Verletzungen hinnehmen. Er trainiert sechs Mal pro Woche und arbeitet 100 Prozent als SBB-Chefmonteur im Kabelbereich. Seine Erfolge dürfen sich sehen lassen. Am diesjährigen Kilchberger Schwinget erreichte er den 17. Rang. Sehr erfolgreich beendete er auch die Eidgenössischen Schwingfeste 2019 mit dem 9. Rang, 2010 mit dem 7. Rang und 2011 mit dem 11. Rang. «Nicht weniger als 38 Kränze hängen bei mir zu Hause», erzählte er freudestrahlend.

Der eher ruhige und bescheidene Benji von Ah erwähnte auch, dass er kein guter Jasser sei und weniger musikalisches Talent habe als Sonia Kälin, die Schwyzer-Örgeli spielt und damit früher ihr Grosi sehr erfreute. Benji von Ah hingegen geniesst das Musikhören von Klassik bis Heavy Metal.

Neues Ehrenmitglied

An der 71. Generalversammlung der SRG Obwalden, die vor dem Talk-Gespräch im Beisein von rund 50 Mitgliedern durchgeführt wurde, musste das langjährige Vorstandsmitglied Ursula Krummenacher verabschiedet werden. Seit 2010 arbeitete sie im Vorstand mit und wirkte zusammen mit Sabine Lieb als Co-Präsidentin sowie auch als Vizepräsidentin und Aktuarin. Für ihre grosse Arbeit im Vorstand ernannte die Generalversammlung Ursula Krummenacher zum Ehrenmitglied.

Als Nachfolgerin für Ursula Krummenacher wurde die Bankfachfrau Céline Rohrer einstimmig in den SRG-Vorstand gewählt. Auch die beiden langjährigen Rechnungsrevisoren Werner Reinhard und Beat Ettlin mussten verabschiedet werden. Neuer Rechnungsrevisor wurde Patrick Imfeld. Auf eine weitere zweijährige Amtsdauer wählte die Generalversammlung Marina Della Torre als Präsidentin. Die SRG Obwalden zählt 313 Mitglieder.

Die Jahresrechnung mit einem Gewinn von 6585 Franken und das Budget 2021/22 mit einem Erfolg von 1430 Franken wurden einstimmig genehmigt. Gutgeheissen wurde auch eine Statutenänderung. Neu entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr und die Jahresrechnung wird jeweils auf den 31. Dezember abgeschlossen. Die Generalversammlung findet jeweils im ersten Quartal statt. Das heisst, dass sich die Mitglieder erst wieder im ersten Quartal 2023 zur Generalversammlung treffen werden.