Sie nehmen uns die Emotionen Markus von Rotz schreibt im «Blitzlicht »über die Folgen der neuen App Vote Info. Markus von Rotz

Wahlen sind in aller Regel etwas Spannendes, Emotionales. Auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene. Soll auch so sein. Schliesslich wählt das Volk seine Frauen und Männer in politische Ämter. Und es ist dabei zuweilen unberechenbar. Scharen von Kandidaten, Freunden, Verwandten sehe ich im Wahlzentrum, wo man den Ergebnissen entgegen fiebert. Es wird spekuliert, man tauscht letzte Gesprächsfetzen aus, die man aufgeschnappt hat und für Kandidat A oder Kandidatin B sprechen könnten. Man versucht, in der Glaskugel zu lesen.

Doch wann sahen Sie in den letzten Jahren wirklich jubelnde Wahlsieger in Zeitungen und am Fernsehen? Vielleicht noch im Ausland oder bei Bundesratswahlen. Sonst aber wissen die (nicht) Gewählten meist schon vor dem gemeinen Volk, ob dieses ihnen das Vertrauen schenkte oder nicht. «Schuld» sind daran die Gemeinden und Kantone und mittlerweile auch Online-Medien, welche Resultat um Resultat aufschalten und so die Spannung meist ab- statt aufbauen. Schade, dass man dies kaum noch erleben konnte in vergangenen Jahren. Auch bei den Regierungsratswahlen in unseren beiden Kantonen fehlen diese Spannung und diese Emotionen, ausser wenn die letzte Gemeinde den Ausschlag gibt, wer gewählt ist.

Der Emotionen werden künftig noch weniger sein. In diesen Tagen hat der Bund eine neue App namens Vote Info vorgestellt, welche Zahlen und Namen noch schneller und direkt aus der Wahlzentrale an alle Wähler schickt. Mir wird dann definitiv etwas fehlen. Aber vielleicht bin ich da jemand alter Schule und träume von Gefühlen, welche andere gar nie erleben konnten.