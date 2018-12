Sieger der Sarner Rinder-Night-Show stammen aus Uri und Luzern Die von den Jungzüchtern von Ob- und Nidwalden organisierte Rinder-Night-Show kam bei Publikum und Experten gut an. Die Champions heissen Malinka und Ulla. Paul Küchler

Showtime in der Arena: Die vorgeführten Tiere werden aufmerksam begutachtet. (Bild: Paul Küchler (15. Dezember 2018))

Viel Betrieb herrschte am vergangenen Samstag in der Reithalle in Sarnen. An der Zentralschweizer Rinder-Night-Show verfolgten über 1400 Zuschauer eine eindrückliche Leistungsschau. Der über die regionalen Grenzen hinaus bekannte Anlass wurde von der Jungzüchtervereinigung Ob- und Nidwalden nach 2016 zum zweiten Mal organisiert und durchgeführt, die Leitung hatte Rony Burch inne.

Neben Vereinsmitgliedern aus den Zentralschweizer Kantonen waren dieses Mal auch Jungzüchter mit Tieren aus den Gastkantonen Zürich und Graubünden sowie aus dem Gebiet Meiringen-Hasliberg zur Ausstellung eingeladen.

Wahlen zum Champion als Höhepunkte

Für die Fütterung und Pflege der über 100 Tiere wurde ein Zelt aufgestellt, die Reithalle diente als Arena für die Tiervorführungen und für die Verpflegung der vielen Ausstellungsbesucher. Die Rangierung der Tiere, aufgeteilt in 13 verschiedene Abteilungen, verlief speditiv, die Kommentare von Verbandsexperte Stefan Hodel von Braunvieh Schweiz wurden von den Zuschauern mit grossem Interesse verfolgt. Der Höhepunkt des Abends war die Champion-Wahl bei der Kategorie der Brown-Swiss-Rinder. Ein kleines Spektakel waren der Einmarsch der Tiere zum Finale bei Scheinwerfer-Licht, künstlichem Nebel und mit dem Geschehen angepasster Musik.

Bei der Kategorie Brown-Swiss ging der Champion-Titel an das Rind Malinka, das von Jungzüchter Simon Arnold aus Bürglen vorgeführt wurde. In der Kategorie Original Braunvieh erhielt das Rind Ulla von Rafael Wigger aus Marbach die begehrte Auszeichnung. Bei den Mitgliedern der Jungzüchtervereinigung Ob- und Nidwalden gab es für Jasmin Küchler, Kägiswil, Martina Schäli, Giswil, Lars Lischer, St. Niklausen und Pascal Rohrer, Stans, spezielle Ehrungen für Abteilungssiege.

