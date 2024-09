Obwalden Regierungsrat sieht Potenzial in der Fotovoltaik In der Antwort auf eine Interpellation aus dem Kantonsrat wird festgehalten, Obwalden verfolge die Vision, deutlich mehr erneuerbare Energie zu produzieren.

In einer Interpellation stellt Hanspeter Scheuber (CSP Kerns) zusammen mit 20 Mitunterzeichnenden Fragen zur Förderung von Solarstrom. Auf die Frage, wie der Regierungsrat grundsätzlich zur Fotovoltaik stehe, hält dieser fest, der Kanton Obwalden betreibe seit über einem Jahrzehnt eine aktive Energiepolitik, mit welcher er den Energiebedarf und die Treibhausgasemissionen im Kanton Obwalden senke. Das Energiekonzept 2009 habe insgesamt erfolgreich umgesetzt werden können. Mit dem Nachfolgekonzept EK 2035 solle die Vision verfolgt werden, im Kanton Obwalden deutlich mehr erneuerbare Energie zu produzieren, als im Kanton Energie verbraucht werde. Damit könnten Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Kanton geschaffen und die Schweiz dabei unterstützt werden, die nationalen Energie- und Klimaziele zu erreichen. Die Förderung der Solarenergie sei überdies im kantonalen Richtplan festgeschrieben.

Der Kanton Obwalden will den Anteil der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien deutlich steigern. Symbolbild: Keystone

Rund 7,5 Prozent oder 18,5 Millionen Kilowattstunden der 2021 im Kanton abgesetzten Strommenge stammte aus Fotovoltaikanlagen, hält die Regierung auf eine weitere Frage fest. Derzeit liege die installierte Leistung der FV-Anlagen in Obwalden bei 0,5 kWp (Kilowatt-Peak; Höchstleistung einer Fotovoltaikanlage) pro Person. Damit ist Obwalden auf Rang 7 bei den Kantonen und 40 Prozent über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Die potenzielle Leistung von FV-Anlagen wird für den Kanton Obwalden mit 10,1 kWp pro Person geschätzt. Eines von drei Zielen aus dem EK 2035 beinhalte deshalb auch einen starken Ausbau der neuen erneuerbaren Energien (Solarenergie, Windkraft, Energie aus Biomasse und Umweltwärme) bis ins Jahr 2035, so die Antwort der Regierung weiter. Der Kanton Obwalden soll den Anteil der Stromproduktion aus den erwähnten Quellen bis 2035 um mindestens den Faktor 25 steigern. Dafür sei insbesondere ein starker Zubau von PV-Anlagen erforderlich.

Unterschiedliche Einspeisevergütungen

Der Kanton Obwalden kenne keinen Solarkataster, wie ihn der Kanton Luzern habe. Es gebe andere kartografische Darstellungen und Solarrechner, die den erforderlichen Bedarf an Informationen gut abdeckten und gute Entscheidungsgrundlagen böten.

Die Förderung von Fotovoltaikanlagen sei national geregelt, schreibt der Regierungsrat auf eine weitere Frage. Unterschiede gebe es schweizweit bei der Vergütung des überschüssigen Stroms, welcher ins Netz des lokalen Energieversorgers eingespeist werde.

Weiter wollen die Interpellanten wissen, welche weiteren Fördermittel respektive Fördermöglichkeiten die Regierung kurz-, mittel- und langfristig sehe. «Die Strategie des Kantons sieht vor, den Förderfranken dahin zu lenken, wo er den grössten Nutzen bringt», hält der Regierungsrat dazu fest. Neben der Energieproduktion werde die Förderung deshalb vor allem auf Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Verbesserung der Energieeffizienz (Gebäudehülle, Haustechnik, Zertifizierung und Energieberatung) gelegt. Bei Fotovoltaikanlagen soll weiterhin auf die bisherigen Förderprogramme gesetzt werden.

Nicht vertieft geprüft habe der Kanton bisher die Einführung eines «Klima-Viertelrappens/KWh» zur Förderung von Solaranlagen. Er werde im Rahmen der Umsetzung des EK 2035 dazu weitere Überlegungen anstellen. Damit alle Kunden die Abgabe mitfinanzierten, müsste diese auf der Netznutzung erhoben werden. Für einen Durchschnittshaushalt würde dies rund 1 Franken pro Monat oder rund 1 Prozent Erhöhung der Stromkosten entsprechen.

Scheuber wünscht sich gute Fördermittel

«Grundsätzlich bin ich sehr positiv überrascht von der Antwort der Regierung», sagt Hanspeter Scheuber auf Anfrage. Die Regierung habe erkannt, in welche Richtung es gehen muss, wenn man die drohende Stromlücke schliessen wolle. Die Fotovoltaik biete grosses Potenzial, und es sei die Aufgabe von Regierung und Parlament, hier die Entwicklungsschritte zu machen. «Mit guten Fördermitteln könnte man noch einiges bewirken», ist Scheuber überzeugt. Nicht jeder Eigenheimbesitzer könne sich einfach so die Installation einer Fotovoltaikanlage leisten.

Auch bei den Bewilligungsverfahren sieht Scheuber Verbesserungspotenzial. Diese müssten einerseits einfacher und schneller werden, anderseits müsse man auch über die Möglichkeiten ausserhalb der Bauzonen und in der Nähe geschützter Objekte reden. Er geht davon aus, dass die Batterie- und Speichertechnik bis in zehn Jahren grosse Entwicklungsschritte machen werde. «Darum lohnt es sich, heute in die Fotovoltaik zu investieren», ist er überzeugt.