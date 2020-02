Die SP Sachseln hat neu ein Co-Präsidium Claudia Dillier-Küchler und Philippe Spichtig folgen auf Peter Spichtig.

(ras) Claudia Dillier-Küchler (links) und Philippe Spichtig übernehmen vom langjährigen Präsidenten, dem alt Kantonsrat Peter Spichtig, die Leitung der SP Sachseln. Dies gibt die Partei per Mitteilung bekannt. Claudia Dillier-Küchler ist in Sachseln aufgewachsen und war unter anderem zwölf Jahre Mitglied des Kantonsparlaments in Nidwalden. Die 58-jährige ist von Beruf Sozialarbeiterin FH/Buchhändlerin. Der 43-jährige Philippe Spichtig, ebenfalls aufgewachsen in Sachseln ist beruflich als Primarlehrer tätig. Die SP Sachseln ist mit zwei Sitzen im Obwaldner Kantonsparlament vertreten.