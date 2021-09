Spiringen Töfffahrer stösst mit Kuh zusammen und verletzt sich lebensbedrohlich Eine Kuh auf der Fahrbahn wurde einem 61-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis. Er musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital geflogen werden.

Am Samstagmorgen ist ein Motorradfahrer in Spiringen mit einer Kuh zusammengeprallt. Er fuhr gegen 10 Uhr auf der Klausenpassstrasse von Linthal in Richtung Passhöhe, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Vor der Siedlung Urnerboden, wo ein offener Weidegang besteht, kollidierte der 61-jährige Mann mit einer Kuh, die sich auf der Fahrbahn befand. Beim Zusammenprall mit dem Tier und dem folgenden Sturz zog sich der Mann lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde auf der Unfallstelle durch Passanten sowie herbeieilende Verkehrsteilnehmer betreut und später mit einem Helikopter der «Alpine Air Ambulance» in ein Zentrumsspital überflogen.

«Die am Unfall beteiligte Kuh entfernte sich von der Unfallstelle und konnte bislang nicht identifiziert werden. Es können deshalb keine Aussagen dazu gemacht werden, ob sich das Tier beim Zusammenprall mit dem Motorradfahrer Verletzungen zugezogen hat», schreibt die Polizei weiter. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken.

(lur)