Spitalwesen/Corona Kantonsspital Obwalden verhängt Besuchsverbot und verschärft die Testmassnahmen Neben einem erneuten Besuchsverbot erweitert das Kantonsspital Obwalden das Testverfahren. Das Ansteckungsrisiko für die Patienten und das Personal soll so gering wie möglich gehalten werden.

Der Bettentrakt des Kantonsspitals Obwalden. Die gefährlichen Virusmutationen sollen diesen im besten Fall nie erreichen. Bild: Hinz und Kunz GmbH/PD

(sez) Der Pandemieführungsstab des Kantonsspitals Obwalden hat Ende Januar erneut ein Besuchsverbot erlassen. Ausgenommen sind Besucher von Patientinnen und Patienten in ausserordentlichen Situationen wie beispielsweise Eltern von Kindern in Behandlung, Partner von Gebärenden oder nahe Angehörige von sterbenden Patienten. Zusätzlich werden die Testmassnahmen für Patientinnen und Patienten verschärft, wie die Spitalleitung in einer Mitteilung an die Medien am Mittwoch, 3. Februar, schreibt.

Es sollen keine ungetesteten Personen im Spital sein

Behandlungen von ambulanten Patienten sowie Operationen werden im Kantonsspital Obwalden vorerst ohne Einschränkungen weitergeführt. Alle Patienten mit einer Operation (ambulant oder stationär), Frauen vor der Geburt mit beginnenden Wehen, aber auch Patienten vor einer invasiven Abklärung, zum Beispiel einer Magen-/Darmspiegelung oder einem Schluckultraschall des Herzens, müssen sich auf das Virus testen lassen. «Unser Ziel ist es, keine ungetesteten stationären oder ambulanten Patienten im Haus zu haben», wird Chefarzt Dr. med. Thomas Kaeslin zitiert. So könnten Infektionen früh erkannt und allfällige Ansteckungen im Spital vermieden werden.

Chefarzt am Obwaldner Kantonsspital: Dr. med. Thomas Kaeslin. Bild: PD

Das Kantonsspital verzeichnet seit Beginn der Pandemie bis heute nur vereinzelt positive Fälle beim Personal. «Unser Hygienekonzept funktioniert einwandfrei», bestätigt Kaeslin. «Dank der strengen Richtlinien und der Disziplin des Personals gab es bisher keine Infektionsketten innerhalb des Spitals. Trotzdem verschärfen wir die Sicherheitsmassnahmen, um den ansteckenderen Virusmutationen einen Schritt voraus zu sein.»

Weiterhin finden die Informationsabende für werdende Eltern online statt, Geburtsvorbereitungskurse werden unter strengsten Sicherheitsmassnahmen in Kleinstgruppen durchgeführt. Die beliebten Publikumsvorträge im Kantonsspital Obwalden bleiben weiterhin bis mindestens Sommer 2021 sistiert. Das Spitalrestaurant ist auf Anordnung des Bundesrates für Besucher und Patienten bereits seit Ende Dezember 2020 geschlossen, analog zu öffentlichen Restaurants ausserhalb des Spitals.