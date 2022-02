Sportmittelschule Engelberg Acht der vierzehn olympischen Medaillen gehen auf das Konto von ehemaligen Schülerinnen und Schülern Die Sportmittelschule Engelberg feiert die Erfolge ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schülern an den Olympischen Spielen in Peking. Die Geschäftsführung zeigt sich erfreut.

«Wir bringen Talente an die Spitze.» Dieser Schriftzug steht auf der Turnhalle der Schweizerischen Sportmittelschule Engelberg geschrieben. An den diesjährigen Olympischen Spielen in Peking hat sich dieser erneut bewahrheitet. Und wie: Acht der vierzehn Medaillen der Schweizer Delegation gingen auf das Konto von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Sportmittelschule Engelberg.

Sportmittelschule Engelberg: Gesamtgeschäftsführer Eskil Läubli (links) und Oliver Koch, Gesamtleitung Sport und Trainer Ski alpin. Bild: Manuel Kaufmann (Engelberg, 21. Februar 2022)

Die Bilanz der Athleten in Peking, die ihre Ausbildung an der Sportmittelschule in Engelberg genossen, lässt sich zeigen: Bei 19 Teilnahmen – darunter auch zwei aktuelle Schülerinnen und Schüler – konnten 4 Goldmedaillen, 1 Silbermedaille, 3 Bronzemedaillen und 10 Diplome abgeräumt werden. «Das ist eine extreme Ausbeute und eine Befriedigung für alle, die mit diesen Athletinnen und Athleten zusammengearbeitet haben», sagt Oliver Koch, Gesamtleitung Sport und Trainer Ski alpin an der Sportmittelschule Engelberg.

Schülerinnen profitieren von den Erfahrungen der Ehemaligen

«Die Sportmittelschule ist sehr erfreut über die super Resultate ihrer ehemaligen und aktuellen Athletinnen und Athleten», sagt Gesamtgeschäftsführer Eskil Läubli. Die Erfolge der Athletinnen und Athleten seien aber nicht nur ein Leistungsnachweis für die Sportmittelschule Engelberg, sondern auch für die gesamte Nachwuchsstruktur. «Wir sind ein Teil eines Gesamtsystems und darauf angewiesen, dass gute Sportlerinnen zu uns kommen», relativiert Oliver Koch. «Auch die Sportmittelschule kann niemanden zu einem Olympiasieger verwandeln.»

Gesamtgeschäftsführer Eskil Läubli rühmt auch die Skiklubs aus der Region: «Es gibt in der Zentralschweiz einige sehr gut funktionierende Skiklubs mit professionellen Strukturen, bei denen die Athletinnen bereits gut ausgebildet werden, bevor sie zu uns kommen.» An der Sportmittelschule trainieren sie dann teilweise mit Athleten, die bereits an der Weltspitze sind. «Davon profitieren sie extrem», so Läubli. Profitieren können die Schülerinnen auch von den Erfahrungen der ehemaligen Schüler. «Wir Trainer können den Athleten tausendmal etwas sagen. Aber wenn es ein Marco Odermatt oder eine Michelle Gisin sagt, dann glauben sie es», sagt Oliver Koch.

Nicht immer ein leichter Weg für die Athleten

Der Weg für die jungen Athletinnen und Athleten an der Sportmittelschule Engelberg ist nicht immer leicht. Man versuche aber alles auf den Leistungssport auszurichten und eine Belastungssteuerung zu machen in allen Bereichen. «Den Athletinnen und Athleten komme sicher auch zugute, dass sie an der Sportmittelschule unter ihresgleichen sind und alle wissen, was es heisst, hart auf ein Ziel hinzuarbeiten», so Läubli. «Aber auch wie es sich anfühlt, mit Niederlagen oder Verletzungen umzugehen. Hier können sie sich gegenseitig pushen oder in schlechten Zeiten auch aufbauen.»

Auch schulisch müssen sich die Sportlerinnen und Sportler reinknien. «Nach der Saison bis zu den Sommerferien, also nach der Wettkampfzeit, gibt es bei vielen Schülerinnen und Schülern schulisch viel aufzuholen aufgrund der hohen Absenzen während des Winters», so Eskil Läubli.

Die Sportmittelschule steht mit vielen Abgängerinnen nach wie vor in Kontakt. «Gerade Athleten aus der Region kommen oft noch bei uns trainieren», so Läubli. Vor den Olympischen Spielen in Peking haben zudem alle delegierten Athletinnen und Athleten, die an der Sportmittelschule waren, einen kleinen Plüsch-Panda erhalten. «Die Medaillengewinner erhalten diesen jetzt noch in gross», verrät Läubli.