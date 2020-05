Stall in der Schwendi ob Sarnen brennt komplett nieder In der Schwendi oberhalb von Sarnen stand am Samstagabend ein alter Stall in Vollbrand. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Der alte Stall in der Schwendi steht in Vollbrand. Bild: Kapo Obwalden (Sarnen, 9. Mai 2020)

(zim) Am späteren Samstagnachmittag, 9. Mai, stellten Personen bei einem alten Stall in der Schwendi, oberhalb Sarnen, Feuer fest und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der alte Stall stand rasch in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mitteilte.

Die ausgerückte Feuerwehr konnte ein weiteres Gebäude schützen und den Brand löschen. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden, das Gebäude hatte zuletzt als Lagerraum gedient. Am Gebäude und den eingelagerten Gegenständen entstand Totalschaden.

Die Fassade des unmittelbar daneben stehenden alten Hauses wurde vom Feuer und der Hitze ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch offen. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Obwalden führen dazu eine Untersuchung.

Im Einsatz stand die Feuerwehr Sarnen mit rund 80 Angehörigen, der Rettungsdienst 144 und die Kantonspolizei.