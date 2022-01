STATISTIK Kantonsspital Obwalden zählt 264 Geburten im vergangenen Jahr Fast jedes dritte Kind am Kantonsspital Obwalden kam 2021 hebammengeleitet zur Welt.

Das Kantonsspital Obwalden in Sarnen. Bild: PD

Im Kantonsspital Obwalden (KSOW) in Sarnen kamen im vergangenen Jahr 264 Kinder zur Welt. Das sei «eher unterdurchschnittlich», sagt Mediensprecherin Priska Schmid auf Anfrage. Normalerweise verzeichne man im KSOW rund 300 Geburten pro Jahr. Priska Schmid sagt:

«Wir hatten im ersten Halbjahr einen kleinen Einbruch, der Boom setzte im zweiten Halbjahr ein.»

Erwähnenswert sei die hohe Anzahl von hebammengeleiteten Geburten von knapp 30 Prozent. Dabei wird die Schwangere während der Geburt ohne ärztliche Hilfe betreut, solange alles «physiologisch» – also normal – verläuft. Die Ärzte seien aber in Rufweite und bei Komplikationen sofort präsent. «So verbindet das Kantonsspital die intime Hebammengeburt mit der Sicherheit eines Spitals, was die Frauen sehr schätzen», sagt Priska Schmid. Das KSOW besitzt als zweites Spital in der Schweiz das offizielle Label des Schweizer Hebammenverbandes, «Hebammengeleitete Geburt».

Andrin, Luca, Elin und Emilia sind beliebte Namen

Das 264. Kind des Jahres hiess Lia und wurde am 28. Dezember geboren. Mit 147 Jungen und 117 Mädchen waren die Buben in der Geburtenabteilung des KSOW im vergangenen Jahr in der Überzahl. Sie wurden am häufigsten mit den Namen Andrin, Luca, Julian und Noël benannt. Bei den Mädchen am beliebtesten waren die Namen Elin, Emilia, Lina, Mia und Noëmi.