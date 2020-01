Stefan Flück kann der Gemeinde Kerns viel bringen Zu den Gemeinderatswahlen in Kerns

Stefan Flück kandidiert am 9. Februar 2020 anlässlich der Wahl in den Einwohnergemeinderat Kerns. Das ist eine gute Entscheidung. Er ist bereit, ein Gemeinderatsmandat anzutreten und hat auch beste Voraussetzungen dafür. Er ist in Kerns in einer Familie mit einem Landmaschinen-Betrieb aufgewachsen, hat selber eine Lastwagenmechaniker-Lehre absolviert und sich bis zum Maschinenbau-Ingenieur ausgebildet. Er kennt die Sorgen und Nöte der KMU und kann mithelfen, deren Standortbedingungen zu verbessern. Er weiss, wie wichtig Ausbildungsplätze für Jugendliche sind. Heute ist er selber Unternehmer und Mitinhaber eines Ingenieurbüros im Bereich der Energietechnik.

Sein beachtlicher beruflicher Leistungsausweis und sein selbstständiges Unternehmertum mit guter Verwurzelung in der Gemeinde Kerns machen Stefan Flück zum idealen «Newcomer» im Gemeinderatsgremium.

Ich kenne Stefan Flück als «geerdeten», seriösen, aufgestellten, jungen Mann, der aufgrund seiner Arbeit in der Forschung und Lehre, Themen fundiert angehen kann, um sie anschliessend einer guten Lösung zuzuführen. Er ist vielseitig interessiert, kann zuhören, sich eine eigene Meinung bilden und diese auch vertreten. Er kann vernetzt denken und arbeiten, was ganz wesentliche Voraussetzungen für das Mandat sind. Stefan Flück kann der Gemeinde viel bringen, er ist bereit mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen.

Am 9. Februar 2020 wähle ich Stefan Flück aus Überzeugung und hoffe auf grosse Unterstützung für ihn.