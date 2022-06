Militär Obwalden erhält neuen Kreiskommandant Heinrich Wallimann tritt nach 25 Dienstjahren beim Kanton Obwalden in den Ruhestand. Sein Nachfolger heisst Daniel Ezgeta.

Der Obwaldner Regierungsrat hat Daniel Ezgeta zum neuen Kreiskommandanten gewählt. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, wird Ezgeta seine Tätigkeit als neuer Dienststellenleiter und Kreiskommandant am 1. November aufnehmen. Der 30-Jährige tritt damit die Nachfolge von Heinrich Wallimann an, der nach 25 Dienstjahren beim Kanton Obwalden auf den 31. Oktober 2022 in den Ruhestand tritt.

Daniel Ezgeta wird neuer Kreiskommandant des Kantons Obwalden. Bild: Ni Photography/PD

Daniel Ezgeta aus Flims absolvierte gemäss einer Mitteilung des Kantons die Offiziersausbildung bei der Schweizer Armee im Jahr 2012. In zwei mehrmonatigen Auslandeinsätzen beim KFOR Swisscoy Kontingent 28 und EUFOR Kontingent 19 habe er Erfahrungen als Teamleader und stellvertretender Teamcommander gesammelt. Von 2015 bis 2018 arbeitete Daniel Ezgeta als Zeitmilitär bei der Schweizer Armee, zuletzt als Kompaniekommandant. Durch seine kaufmännische Ausbildung mit Berufsmatura und Tätigkeit als Versicherungsberater verfüge Daniel Ezgeta ausserdem über die notwendigen administrativen Fähigkeiten für die Dienststellenleitung Militär, heisst es weiter. Daniel Ezgeta wird im Kanton Obwalden Wohnsitz nehmen. (inf)