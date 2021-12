«stimme aus bern» Die aktuelle Zauberformel hat ihre Berechtigung Die Obwaldner Nationalrätin, Monika Rüegger, zur Wintersession.

Monika Rüegger, Nationalrätin (SVP, Engelberg). Bild: Pius Amrein (23. September 2019)

Brauchen wir neun Bundesräte statt sieben, damit auch andere Parteien mitregieren können? GLP und Grüne fordern dies erneut und haben die erste Hürde mit einer Mehrheit im Nationalrat genommen. Ansprüche dieser Art gibt immer wieder. Meist nach verlorenen Abstimmungen. Auch bei Sitzverlusten oder -zuwachs erschallt der Ruf nach Systemanpassungen. Machtverschiebungen können angezeigt sein, allerdings sollten sich die entsprechenden Parteien langfristig bewähren. Trends hüst- und hott-mässig zu übernehmen, ist wenig nachhaltig. Stabilität geht anders. Mitregieren heisst: Parteien sollen möglichst breit in der Bevölkerung, den Sprach- und Landesteilen, in der Stadt und auf dem Land vertreten zu sein. Zumindest Letzteres erfüllen weder die GLP noch die Grünen, zumal in den Gebirgskantonen. Die aktuelle Zauberformel hat ihre Berechtigung.

Die AHV braucht mehr als eine Auffrischungskur. Es braucht fundamentale Eingriffe, um künftigen Generationen eine tragfähige Altersvorsorge zu garantieren. Einem bürgerlichen Schulterschluss ist nun eine sinnvolle, kompromissfähige Lösung zu verdanken. Diese beruht auf vier Eckpfeilern: Struktur – Finanzierung – Flexibilität – Kompensation.

Die Struktur ändern heisst: künftig gehen Frau und Mann mit 65 in Rente – es gilt dasselbe Rentenalter Finanzierung: Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent Flexibilität statt sture Regelung: Neu soll der Renteneintritt zwischen 63 bis 70 flexibel gewählt werden können Kompensation: Frauen, die kurz vor der Rente stehen, aber aufgrund der Anpassung neu später in Rente müssten, werden mit einer Rentenerhöhung entschädigt. Die letzten Differenzen zwischen National- und Ständerat liegen bei der Anzahl Jahrgänge und der Höhe der Kompensationsentschädigung.

NGOs griffen und greifen in den letzten Jahren immer massiver, bisweilen sehr aggressiv und mit enormen Geldsummen in Abstimmungskämpfe ein. Beispiele: Jagdgesetz, Konzernverantwortungsinitiative, Agrarinitiativen. Die bürgerlichen Parteien verlangten für diese Organisationen eine stärkere Aufsichtskontrolle und mehr Transparenz – auch weil sie aufgrund ihres gemeinnützigen Zwecks steuerbefreit sind. Die Linke und grosse Teile der Mitte/CVP lehnten mehr Transparenz leider ab.