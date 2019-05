SVP Engelberg fragt nach Steuersenkung

Während 16 Jahren sass Brigitta Naef für die CVP im Engelberger Einwohnergemeinderat. Sie könne mit berechtigtem Stolz auf viele Projekte zurückblicken, die in ihrer Zeit im Rat erfolgreich realisiert worden seien, meinte Talammann Alex Höchli an der Talgemeinde. Er erwähnte den neuen Friedhof, das neue Primar-Schulhaus Aeschi oder die erfolgreich abgeschlossene, vertragliche Integration der IOS in die Klosterräumlichkeiten. Naef bedankte sich für die Verabschiedung und übergab den Stab an Cornelia Amstutz. Sie tritt am 1. Juli ihr Amt an und übernimmt Naefs Departement Bildung und Kultur.