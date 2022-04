Tag der offenen Tür Viel Interesse am Neubau des Kernser Betagtenheims «Huwel» Nach knapp zweijähriger Bauzeit ist das dritte Gebäude im «Huwel» der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es ist per 1. Mai bezugsbereit.

Die Gründe für den ausserordentlich gut besuchten Tag der offenen Türe im neuen dritten Gebäude der Betagtensiedlung Huwel in Kerns dürften vielfältig gewesen sein. Dazu gehören etwa die Gedanken jüngerer Leute über ihre eigenen Pläne im Alter, oder das Interesse von Älteren, die in absehbarer Zeit in die Betagtensiedlung Huwel eintreten wollen. Oder das Interesse von Personen, die dort Freunde, Bekannte oder Familienangehörige haben. Dazu kamen Besucher und Besucherinnen – auch aus anderen Gemeinden – denen eine gute Betagtenbetreuung am Herzen liegt und erfahren wollten, wie Kerns die Sache löst.

Das dritte Gebäude (im Vordergrund) wird ab 1. Mai bezugsbereit sein. Bild: Robert Hess (Kerns, 23. April 2022)

Der Besuchstag vom Samstag, der rund 800 Leute nach Kerns lockte, begann um 10.30 Uhr mit der feierlichen Einsegnung von Heim und Bewohnern durch Pater Reto Davatz. «Damit wollen die Baukommission, Architekt Peter Stampfli sowie Geschäftsführer Markus Thalmann auch ihrer Dankbarkeit Ausdruck geben, dass der Bau unfallfrei abgelaufen und so gut gelungen ist», erklärte Lisbeth Durrer-Britschgi, die Vizepräsidentin des Stiftungsrates des Betagtenheims.

Im Beisein von Mitgliedern des Stiftungsrates und der Baukommission segnet Pater Reto Davatz das Heim und seine Bewohner. Bild: Robert Hess (Kerns, 23. April 2022)

«Selbstbestimmt das Leben geniessen»

«Die Kombination von Wohnen in Mieteinheiten und Pflegewohngruppen in der gleichen Siedlung hat sich rundum bewährt», schreibt der Stiftungsrat in einer Broschüre. «Im Alter schön, betreut und sicher wohnen können», sei bereits beim ersten, am 1. Juli 1999 eröffneten Huwel-Haus, im Vordergrund gestanden, blickte Ernst Michel, eines der früheren Stiftungsratsmitglieder, am Samstag zurück. Ein zweites Haus ist am 1. Juli 2009 eröffnet worden.

Hinter diesem Konzept steht auch der heutige Stiftungsrat mit dem langjährigen Präsidenten Albert Reinhart an der Spitze. Als Pläne und Ideen für eine Realisierung des dritten Gebäudes laut wurden, «hat der Stiftungsrat in einer Umfrage die Bedürfnisse der Bevölkerung abgeklärt», sagt Reinhart im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei sei das Bedürfnis nach barrierefreien Wohnungen, inklusive Dienstleistungen für ältere Menschen zu günstigen Mietzinsen klar geäussert worden. Der Neubau verfügt laut einer Pressemitteilung der Stiftung über «27 komfortable, helle 2 ½-Wohnungen, eine 3 ½-Wohnung sowie drei geräumige 1 ½-Zimmer-Wohnungen. Die meisten Wohnungen konnten bereits vermietet werden.»

Stiftungsratspräsident Albert Reinhart (links) und Geschäftsführer Markus Thalmann freuen sich über das gelungene Werk. Bild: Robert Hess (Kerns, 23. April 2022)

Im Erdgeschoss befindet sich eine Gemeinschaftsarztpraxis sowie eine Praxis für Komplementärmedizin. Weiter ist unter dem neuen Gebäude eine Tiefgarage erstellt worden. Die drei Gebäude im Huwel sind durch eine Galerie miteinander verbunden worden.

Investitionen von 33 Millionen Franken

Laut einer Pressemitteilung des Stiftungsrates können nach Inbetriebnahme des dritten Hauses ab 1. Mai im «Huwel» insgesamt rund 140 Menschen in den total 71 Mietwohnungen und den drei Wohngruppen mit 45 Pflegezimmern beherbergt und betreut werden.

Investiert wurden für die drei Häuser laut Stiftungsratspräsident Albert Reinhart in all den Jahren insgesamt rund 33 Millionen Franken, ohne Grundstückerwerb. Die Betagtensiedlung Huwel verfügt wie bisher über ein öffentliches Restaurant mit grosser Terrasse, einen Andachtsraum sowie Seminar- und Banketträumlichkeiten. Auto- und Zweiradabstellplätze sind im Freien genügend vorhanden. Und auch die Grünflächen und Spazierwege dürfen sich sehen lassen.