Sachseln Gemeinde behält ihre Drogerie: Tag der offenen Tür nach achtwöchigem Umbau Mit der Pensionierung des langjährigen Drogisten Toni Egger, startet die Sachsler Drogerie nun in eine neue Ära: Mit einem neuen Eigentümer, jedoch mit gleichem Team.

Das bestehende Team freut sich auf die Wiedereröffnung. Bild: PD

Nach 38 Jahren unermüdlichen Einsatzes für die Bevölkerung von Sachseln ist Toni Egger, Inhaber der früheren Drogerie Egger in Sachseln, per Ende August in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Im Vorfeld ging es ihm darum, eine gute Nachfolgeregelung zu finden, was in Zeiten des zunehmenden Onlinehandels ein anspruchsvolles Unterfangen ist, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Hanspeter Stutz, Inhaber der Apotheke Engelberg, fand er einen Investor, der es dem Dorf ermöglicht, «seine» Drogerie zu erhalten. Vertreter der Gemeinde Sachseln zeigen sich über die Übernahme entsprechend erfreut, da diese die Versorgung der Bevölkerung in der weiteren Umgebung sicherstellt und insbesondere dazu beiträgt, ein lebendiges Dorfzentrum zu erhalten – ein wichtiger Beitrag zur Attraktivität Sachselns als Wohnortgemeinde.

Elena Henseler übernimmt die Geschäftsleitung

Das bisherige Team konnte übernommen werden, und mit Elena Henseler, Drogistin HF, fand sich eine engagierte Geschäftsleiterin. Nach einer Umbauzeit von acht Wochen, während der die Drogerie ohne Unterbruch geöffnet war, erstrahlen die erweiterten Verkaufsräume nun in neuem Glanz. «Die durchdachte und zeitgemässe Einrichtung erlaubt es uns, mit einem wesentlich ergänzten Sortiment noch kompetenter zu beraten», wird Elena Henseler in der Mitteilung zitiert. «Die konsequente neue Erscheinung will dem Kunden die Übersicht über das erweiterte Sortiment erleichtern. Zwei neue Beratungsräume ermöglichen zudem mehr Diskretion.»

Heute und morgen Tag der offenen Tür

Die Drogerie will für gesundheitliche Anliegen und Fragen des Wohlbefindens erste Anlaufstelle für die Bevölkerung sein. Eine grosse Auswahl an natürlichen Heilmitteln wie auch Produkte der klassischen Schulmedizin erwarte die Kunden laut Henseler. Auch in den Gebieten Kosmetik, gesunde Ernährung, Eltern und Kind sowie bei Altersthemen stehe das Team mit Rat zur Seite. «Der ökologische Aspekt und Nachhaltigkeit sind für uns ein wichtiges Thema, daher bieten wir im Bereich Körper- und Haarpflege sowie für den Haushalt einen Nachfüllservice an.»

Mit einem Tag der offenen Tür heute und morgen ist die Bevölkerung eingeladen, den Abschluss des Umbaus zu feiern und die neue Drogerie kennen zu lernen. (pd/inf)