Tenero Seit über 30 Jahren mit dabei: Ursi van Muyden berichtet aus dem Obwaldner Tenerolager Eine topmotivierte und fröhliche Obwaldnerschar bevölkerte auch in diesem Jahr das Centro Sportivo vom 6. bis zum 12. August. Unter ihnen Küchenchefin Ursi van Muyden, die aus dem Lagerleben berichtet.

Jeden Morgen konnten sich die Teilnehmenden in ihren gewählten Hauptsportarten betätigen. Bild: zvg

Wer wie ich schon seit über 30 Jahren die coolste Woche des Jahres im Tenero-Lager verbracht hat, dem fallen Veränderungen immer sofort auf. Mal wurden neue Unterkünfte gebaut, mal die Turnhalle erweitert oder das Schwimmbad vergrössert. Es gibt nun eine BMX-Bahn, neue SUP und Segelboote, einen Schwingplatz, Trampoline und Unzähliges mehr. Den sportlichen Gelüsten sind im «Centro Sportivo Tenero» keine Grenzen gesetzt. Leider musste auch unser kleines und gemütliches Küchenhäuschen, das anno dazumal noch inmitten von Maisfeldern stand (in denen man sich übrigens herrlich verstecken konnte), modernen und zugegebenermassen perfekt eingerichteten Küchen weichen.

Obwaldner Lagerfeeling

Eine topmotivierte und fröhliche Obwaldnerschar bevölkerte auch in diesem Jahr das Centro Sportivo vom 6. bis zum 12. August. Neben all den anderen Lagern aus der ganzen Schweiz waren die Obwaldner in diesem Jahr zwar eine eher kleine Gruppe, in Sachen Spass, Ideenreichtum und Originalität machte uns aber wie immer niemand etwas vor. Manch eine Gwundernase aus den anderen Kantonen bewunderte unseren dekorierten Saal – und wenn dann das legendäre «Obwaldner Glacewägäli» über den Platz fuhr, hörte man nicht selten ein Neidisches: «Ah, wäred mer doch au bi de Obwaldner.»

Jeden Morgen konnten sich die Teilnehmenden in ihren gewählten Hauptsportarten wie Beachvolleyball, Klettern/Segeln, Akro und Kanu betätigen und unter fachkundiger Leitung ihr Können erweitern. Der Nachmittag gestaltete sich jeweils ganz nach dem Motto: «Neues ausprobieren!» Die Wahlsportarten gingen von Bogenschiessen über Turmspringen, Golf, Air Game usw. – manch eine spätere Leidenschaft findet wohl hier ihren Anfang.

Unter fachkundiger Leitung konnten die Jugendlichen auch Klettern lernen. Bild: zvg

Den krönenden Abschluss der Woche bildete wie jedes Jahr die Olympiade. Jüngere und ältere Teilnehmer haben hier die gleichen Chancen, denn es geht um Geschicklichkeit, Einfallsreichtum, Mut und eine gesunde Portion Dreck. Abgerundet wird dieser Tag immer mit dem beliebten und dem von den Leitern liebevoll hergerichteten «Schläckibuffet». Mit der Rangverkündigung durften wir eine erfolgreiche, unfallfreie und glückliche Woche abschliessen.

Grosse Vorfreude auf das kommende Jahr

Wir danken der Abteilung Sport des Kantons Obwalden für die Zusammenarbeit. Unser herzlichster Dank geht auch an alle unsere Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung zum Gelingen dieses Lagers beigetragen haben. Da wir Leiter alle etwas traurig sind, dass diese tolle Tenero-Woche schon vorbei ist, planen wir bereits Tenero 2024.

Wir freuen uns darauf, euch motivierte, aufgestellte und sportliche Kids vom 4. bis zum 10. August 2024 im «Centro Sportivo» in Tenero begrüssen zu dürfen. (zvg/inf)