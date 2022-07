Tennis Über 100 Spielerinnen und Spieler nahmen am 16. Alpnacher Tenniscup teil Die 16. Ausgabe des Tenniscups wartete mit vielen Spielerinnen und Spielern sowie meist schönem Wetter auf. Die Finals der unteren Klassierungen fanden am Samstag statt.

Roland Mayr (R4 Engelberg, rechts) siegt im Final der Kategorie MS 45+ R4/R9 gegen Oliver Gyr, (R5, Hergiswil). Bild: Robert Hess (Alpnach, 9. Juli 2022)

Ein erfreuliches Meldeergebnis mit total 103 Spielerinnen und Spielern, guter Sport sowie ausgezeichnete Bedingungen prägten den 16. Alpnacher Tenniscup vom 29. Juni bis 9. Juli auf den Anlagen Städerried in Alpnachstad. Selbstverständlich standen die Wettkämpfe im Mittelpunkt. Die Aktiven und Besucher hatten aber auch Gelegenheit, das fortgeschrittene Projekt der neuen Begegnungszone des TCA zu entdecken und bei meist schönem Wetter die gemütliche Stimmung dort zu geniessen.

Während sich das Turnier der unteren Klassierungen über rund zwei Wochen erstreckte, konzentrierten sich die Wettkämpfe der 14 Besten auf den 1. und 2. Juli. Klarer Sieger im Tableau R1/R4 wurde der als Nummer 1 gesetzte Liestaler Laurent Wickli (R1). Im Final besiegte er den Ennetbürger Michael Blum (R2, TC Buochs) mit 6/0 und 6/2.

Übrige Finals am Samstag

Die Finals der vier Tableaus mit den unteren Klassierungen waren von der Turnierleitung auf Samstag, 9. Juli, festgelegt worden. 42 Teilnehmer wies das grösste Tableau Herren Einzel R5/R9 auf. Der als Nummer 1 gesetzte Reto Hugentobler (R5, TC Ebikon Schindler) kam zum Teil etwas glücklich durch die Vorrunden, steigerte sich dann aber im Final und bezwang David Lüthold (R6, TC Alpnach) mit 6/2 und 6/4.

Erfreulich hoch war mit 14 Meldungen die Beteiligung im Frauen Einzel R4/R9. Im Final gewann die als Nummer 1 gesetzte Tanja Weber (R5, TC Horw) gegen Cornelia Amrein (R5, TC Kriens) mit 6/3 und 6/3.

Mit einer guten Beteiligung waren auch die «älteren» Herren präsent. Im Tableau Herren Einzel 45+ R4/R9 (17 Meldungen) standen sich im Final zwei «Stammgäste» des Alpnacher Tenniscups gegenüber. Der Engelberger Roland Mayr (R4) siegte gegen den Hergiswiler Oliver Gyr (R5, TC Allmend Luzern) mit 6/2 und 6/4.

Elf Teilnehmer umfasste das Tableau Herren Einzel 60+ R4/R9. Im Final bezwang der als Nummer 1 gesetzte Giuseppe Meggiolaro (R4, TC Ettenfeld) die Nummer 2, Georg Kasal (R4, TC Luzern Lido) in zwei Sätzen mit 6/1 und 6/4.

Wiedersehen in einem Jahr

Vereinspräsident Röbi Hess kündigte am Samstag an, dass die 17. Auflage des Alpnacher Tenniscups nächstes Jahr in gleichem Rahmen durchgeführt werden soll. Er dankte allen Klubmitgliedern, «die zum guten Gelingen des Anlasses beigetragen haben», und lobte insbesondere die «souveräne Arbeit» von Turnierleiter Roger Renggli.