Tessiner Steine für Aufschüttung am Alpnachersee Aus dem Hochwasserstollen der Sarneaa gibt es zu wenig Material für die geplanten Aufschüttungen am Alpnachersee. Darum soll zusätzliches von auswärts zugeführt werden. Das Aufwertungsprojekt kostet 11 Millionen Franken. Markus von Rotz

Das Südufer des Alpnachersees soll für 11 Millionen Franken aufgewertet werden. (Bild: Urs Flüeler / Keystone)

Der Kanton will den Alpnachersee im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts aufwerten. Und muss das auch: Von der geplanten Aufwertung der Aue von nationaler Bedeutung im Städerried ist ein Teil des Flachmoors betroffen, das ebenfalls national bedeutend ist. Solche Biotope «geniessen einen absoluten Schutz und müssen bei einem Verlust ersetzt werden», schreibt die Regierung in ihren Unterlagen an den Kantonsrat, der an seiner Sitzung vom 24. Januar für das Projekt Südufer-Aufwertung netto 11 Millionen Franken bewilligen soll.

Bisher war vor allem die Rede davon, dass der See mit Material vom Aushub des Hochwasserstollens aufgeschüttet werden soll. Das genügt aber aus zwei Gründen nicht. Zum einen fallen im Stollen nur 140000 Kubikmeter überschüssiges Material an, nötig sind 350000 Kubikmeter. Zudem schreibt die Regierung: «Dieses Material ist nicht wasserbeständig, das heisst, das Material zerfällt im Wasser und kann daher nur für ausgewählte Schüttungen eingesetzt werden.»

Um das «qualitativ minderwertige Material» aus dem Stollen schütten zu können, soll zusätzlich wasserbeständiges Material «aus ausserkantonalen Projekten zugeführt werden». Im Vordergrund stehe Ausbruch- und Aushubmaterial aus dem Projekt der Erneuerung des SBB-Kraftwerks am Ritomsee in der Tessiner Gemeinde Quinto. Dieses soll per Schiff ab Flüelen angeliefert werden. «Um die Zufahrt der Klappschiffe und Selbstentlader in die Mündungsbucht zu ermöglichen, muss vorgängig eine Fahrrinne erstellt und markiert werden, da der Seegrund zwischen Mündungsbucht und See zu wenig tief ist», heisst es in der Botschaft weiter. Zudem ist geplant, auch einen Teil des wieder verwertbaren Stollenausbruchsmaterials aufzuschütten.

Neugestaltung kostet total 12 Millionen Franken

Das Projekt, das 2020 bis 2022 ausgeführt werden soll, kostet samt einer bereits bewilligten Million für die Planung 12 Millionen Franken. Der Kanton erhofft sich den maximalen Bundesbeitrag von 80 Prozent «aufgrund des grossen Aufwertungspotenzials und dem hohen Nutzen für Natur und Landschaft». In diesem Fall verblieben für ihn Nettokosten von 1 Million, weil 1,6 Millionen Franken für den Abtransport des Materials eingespart werden könnten. Der Bundesbeitrag kann aber auch nur 35 Prozent betragen. In diesem Fall hätte der Kanton netto 6,3 Millionen zu finanzieren. Die Regierung hält sich für das Vorhaben eine Hintertür offen: «Sollte die Subventionierung des Bundes bedeutend vom maximalen Betrag abweichen, so wird die Realisierung des Projekts überprüft.»

Mit der Aufschüttung sollen vor allem Baggerlöcher aufgefüllt werden, teilweise bis über den mittleren Seewasserspiegel, im Mündungsbereich der Sarneraa bis auf eine Höhe von 1,5 bis 4 Metern unter diesem. Damit wolle man eine natürliche Delta-Entwicklung ermöglichen. Es soll auch eine Badeinsel mit einem Steg entstehen. Die Baggerlöcher sind in den Jahren 1930 bis 2007 durch den Kiesabbau entstanden.

Der Kantonsrat berät das Projekt Aufwertung Südufer Alpnachersee am 24. Januar 2019.