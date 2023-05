Titlis Bergbahnen Nun kann gebaut werden: Verwaltungsrat gibt Generationenprojekt Titlis frei Bereits nächste Woche sollen die ersten Arbeiten am Generationenprojekt Titlis starten. Die Titlis Bahnen rechnen mit einer Fertigstellung bis 2029.

Das Generationenprojekt Titlis steht in den Startlöchern: Der Verwaltungsrat der Titlis Bergbahnen hat das Projekt an seiner Sitzung vom Donnerstag freigegeben. Damit können die ersten Bauarbeiten am höchsten Zentralschweizer Ausflugsberg starten, wie die Titlis Bergbahnen in einer Mitteilung schreiben.

Dabei steht der Neubau der Bergstation, der Ausbau des Richtstrahlturms sowie des Stollenszwischen Turm und Bergstation im Vordergrund. Bereits nächste Woche sollen nun die ersten Einrichtungs-und Vorbereitungsarbeiten sowie diverse Material-und Baumaschinentransporte erfolgen. «Der Baustart ist für das Engelberger Bergbahnunternehmen ein Meilenstein im Projekt Titlis», lässt sich Hans Wicki, Verwaltungsratspräsident der Titlis Bergbahnen, in der Mitteilung zitieren.

Der Baufahrplan sieht vor, dass im Sommer/Herbst 2023 die Pistenfahrzeughalle als Teilprojekt des Turms gebaut wird, die Spülbohrung zwischen Talstation Ice Flyer und Titlis stattfindet und der Neubau der Linie startet. Involviert ist dabei das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron. Gesamthaft wird mit einer Bauzeit von sechs Jahren und einer Fertigstellung im Jahr 2029 gerechnet.

Noch keine Bewilligung für das Teilprojekt «Neubau Bergstation»

Bis auf das im Jahr 2025 startende Teilprojekt «Neubau Bergstation» liegen den Titlis Bergbahnen alle Bewilligungen vor. Die Bewilligung für die Bergstation ist allerdings von den Behörden zugesichert, da die Vernehmlassungsverfahren abgeschlossen und alle Einsprachen erledigt sind.

Der Betrieb wird während der Bauzeit gewährleistet. Ziel des «Leuchtturmprojekts» ist es, das Kerngeschäft langfristig für die nächste Generation zu sichern und die ganze Destination weiter zu stärken. So profitiere von der Investition nicht nur das Unternehmen, «sondern die gesamte Wertschöpfungskette im Klosterdorf Engelberg und in der Zentralschweiz». Auch könne mit dem Projekt Titlis Emissionen sowie der Energie-und Wärmebedarf «massiv» reduziert werden. Dabei wird das Projekt 20 Prozent teurer als zuvor berechnet: Dies unter anderem aufgrund der Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs. (lga)