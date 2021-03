Leserbrief Titlisbahnen akzeptieren Maskendispens nicht Eine Leserin ärgert sich über Corona-Schutzmassnahmen während ihrer Ferien in Engelberg.

Ich und mein Freund waren in der ersten Märzwoche in Engelberg in den Sportferien. Wie schön, dass die Hotels normal geöffnet sind und auch das Frühstück und Abendessen fast so wie immer sind. Ausser natürlich, dass alle Erwachsenen eine Maske tragen. Keine Trennwände zwischen den Tischen, Service und Buffet alles ganz normal. Einzig der Saunabereich muss reserviert werden, um die Personenanzahl gering zu halten. Da fragt man sich schon, warum Hotels oder Lebensmittelläden eigentlich nicht Covid-19-Hotspots sind?

Erstaunlich war für uns, dass im Dorf Engelberg auch draussen eine Maskenpflicht herrscht. Schon erstaunlich, dass es sogar in der frischen Luft erlaubt ist, uns diese durch die Maske zu verwehren.

Im Dorf, wie auch im Hotel, wurde unsere ärztliche Maskendispens stets freundlich akzeptiert. Darüber waren wir sehr dankbar. Als wir jedoch an unserem zweiten Ferientag mit den Bergbahnen Engelberg-Titlis Skifahren gehen wollten, wurden wir schwer enttäuscht. Tatsächlich ist es dort keinem erlaubt, die Bergbahnen ohne Maske zu nützen. Ein ärztliches Attest wird nicht akzeptiert und Leute ohne Maske werden nicht reingelassen. Auf der Website ist leider nichts darüber zu finden, dass bei ihnen die vom Bund zugelassenen Ausnahmen nicht akzeptiert werden. Würden die Bahnen auch einem Seh- oder Gehbehinderten den Transport verwehren? Kann es sein, dass die Leute so schikaniert und wir in eine Zweiklassengesellschaft gespalten werden? Wie soll das nur weitergehen? Heute nur mit Maske, nächsten Monate nur mit negativem PCR-Test und ab Sommer dann nur noch mit Impfung?

In Engelberg werden wir wohl leider so schnell keine Ferien mehr machen.