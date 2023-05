Tourismus Die neuen Beizli-Guides sind da Alle zwei Jahre erscheinen der Landbeizli- und der Bergbeizli-Guide, die eine Vielzahl an Schweizer Gasthöfen beinhalten, darunter auch aus der Urschweiz.

Im aktuellen Landbeizli-Guide 2023/24 finden sich 1194 einsame Landgasthöfe, die nicht an Hauptverkehrsachsen liegen, mit Farbfotos in allen Landesteilen der Schweiz. In der neusten Auflage sind 76 neue Gasthöfe dazugekommen, von 122 Beizlis musste man sich aufgrund von Schliessungen, Umbauten oder Pächterwechseln verabschieden. Aus Nidwalden, Obwalden und Uri sind total 20 Gaststätten vertreten, zwei sind neu dazugekommen, zwei wurden geschlossen. In einem zweiten Büchlein aus dem gleichen Verlag, dem Bergbeizli-Führer, sind dazu noch 1262 Bergbeizlis, darunter 95 aus den drei Kantonen, aufgelistet.

Richi Spillmann, Verleger und Autor der Bergbeizli- und Landbeizliführer. Bild: PD

Zu allen Gasthöfen und Beizlis sind die wichtigsten Informationen wie beispielsweise Öffnungszeiten, Adresse, Telefonnummer, Infrastruktur, Erreichbarkeit sowie Wanderzeit zum Restaurant festgehalten. Ausserdem finden sich auch wieder viele Angaben über die Gastronomie des entsprechenden Restaurants, wie Hausspezialitäten, Angaben zu Betrieben mit ganztags warmer Küche, Informationen, wie sich das Speiseangebot zusammensetzt, sowie eine einfache Bewertung über die Qualität des kulinarischen Angebots. Die Bewertungen mit bis zu fünf Gabeln erfolgen aus eigener Erfahrung von Verleger Richi Spillmann und Feedbacks von Buchkäufern. «So oft wie möglich versuche ich persönlich vor Ort die Besonderheiten der Kulinarik wie beispielsweise Hausspezialitäten, Saisonalität oder die Gastfreundlichkeit des Hauses in Erfahrung zu bringen und so authentisch wie nur möglich für die Leser festzuhalten.»

Auch Hinweise wie das Ambiente vor Ort, Übernachtungsmöglichkeiten, ob eine Ladestation für E-Bikes existiert oder ein Kinderspielplatz, fehlen nicht. Die Restaurants sind nummeriert und lassen sich im hinteren Teil des Buches in einem Kartenausschnitt finden.

Angetrieben von echter Leidenschaft

Seit über 20 Jahren arbeitet Verleger Richi Spielmann mit seinem Team an der Herausgabe der Guides, die alle zwei Jahre erscheinen. Die Einträge sind für die Restaurants kostenlos. Zwar würde man sich in der heutigen Zeit wünschen, dass man die Einträge unterwegs online abrufen kann, anstatt ständig das Buch dabeizuhaben. Spielmann hat jedoch seine Gründe für den Verzicht auf ein digitales Angebot: «Ich kann meinen Aufwand inklusive Produktion nur über den Verkauf abdecken. Eine App bringt keinen Ertrag. Niemand kauft eine App für über 30 Franken.»