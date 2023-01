Tourismus Titlis-Bergbahnen schreiben wieder Gewinn Nach dem Millionenverlust im Vorjahr ist die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG im Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Plus von 3,3 Millionen Franken wieder zurück in Gewinnzone.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2021/22 erholte sich der internationale Reisemarkt, der zu Beginn noch massiv unter den Folgen der Coronakrise litt, zusehends. Dies heisst es in einer Medienmitteilung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG (BET). Über das ganze Geschäftsjahr konnten die Titlis-Bahnen 827'616 Besucherinnen und Besucher begrüssen, was einer Zunahme von 63,9 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr entspricht. Insbesondere hätte sich die Rückkehr internationaler Gäste auf den Titlis positiv auf das Resultat ausgewirkt. Die Strategie, auch während der Krise in vielen Märkten präsent und aktiv zu sein, habe sich ausgezahlt und stimme die Verantwortlichen der BET zuversichtlich.

Die Titlis-Bahnen durften wieder mehr Gäste empfangen. Bild: Boris Bürgisser

Der Verkehrsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 92,4 Prozent auf 3,2 Millionen Franken. Der Betriebsaufwand (Waren, Personal, Betrieb, Abschreibungen und Finanzen) stieg auf 36,9 Millionen Franken (+25,0 Prozent). Die BET begründen das Ergebnis mit dem durchgängigen Betrieb ohne Schliessungen, der Zunahme der internationalen Gäste und dem grösseren Sommerangebot. Positiv ausgewirkt hätten sich auch der Wegfall der Kurzarbeitsentschädigung und das Ausbleiben von Teillockdowns in der Gastronomie. Das positive EBITDA (Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) von 16,5 Millionen Franken liegt deutlich über dem Vorjahreswert, die EBITDA-Marge stieg auf 31 Prozent, der Reingewinn beläuft sich auf 3,3 Millionen Franken.

Projekt Titlis 3020 bald spruchreif

Vorwärts geht es laut Mitteilung der BET auch mit dem Projekt Titlis 3020. Nachdem alle Einsprachen geregelt und die Raumplanungsverfahren abgeschlossen sind und die Baubewilligungen für die verschiedenen Teilprojekte vorliegen, fehle der BET nur noch die Bewilligung für den «Neubau Bergstation». Diese hat sich aufgrund der aufwendigen Planung und technischen Komplexität verzögert und sollte in den kommenden Monaten eintreffen. (zim)