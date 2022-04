Tourismusverein Melchsee-Frutt Sepp von Ah bleibt für ein weiteres Jahr Präsident An der 38. Generalversammlung des Tourismusvereins Melchsee-Frutt wurde über die zwei neuen Betriebe «Frutt Living AG» und «Melchtal Resort» informiert.

«Nach einem fast zwei Jahre dauernden Auf und Ab der Massnahmen und Einschränkungen wegen Corona, stehen die Zeichen langsam auf Grün», blickte Vereinspräsident Sepp von Ah am Montagabend optimistisch in die Zukunft. An der 38. Generalversammlung des Tourismusvereins Melchsee-Frutt im Sportcamp Melchtal dankte von Ah der Tourismus- und Gastrobranche für ihren grossen Einsatz in einer «herausfordernden und anspruchsvollen Zeit».

Der gedruckte Jahresbericht 2020/21 des Vorstandes würdigte die Leistungen der Bereichsleiter, Helferinnen und Helfer sowie Freiwilligen in den einzelnen Sparten des Vereins. Erwähnt wurden etwa die «Frutt-Putzätä» mit 100 Kilogramm eingesammeltem Abfall, der eindrückliche Festakt auf der Frutt am 1. August oder die unzähligen aufgewendeten Stunden für die Erhaltung, Sanierung und Neu-Signalisation der Wanderwege sowie Kur- und Freizeitanlagen auf dem gesamten Kernser Gemeindegebiet.

Besonders hervorgehoben wird im Jahresbericht das neue touristische Angebot mit zwei begleiteten Höhlentouren, bei denen eine «einzigartige Unterwelt» erkundet werden kann. Nach einem zweijährigen Pilot-Betrieb habe der Kanton Obwalden ab 2022 eine auf zehn Jahre befristete Bewilligung für die Nutzung der «Unterwelt» als touristisches Angebot erteilt. Das Projekt war 2012 durch Martin Trüssel von der Stiftung Naturerbe Karst und Höhlen Obwalden initiiert worden.

Alle Geschäfte einstimmig genehmigt

Diskussionslos verabschiedeten die Vertreter von 58 Stimmen die ordentlichen Traktanden der Generalversammlung. Vizepräsident Stefan Flück präsentierte die Jahresrechnung 2020/21, die bei Einnahmen von 81’747 Franken mit einem Gewinn von 5364 Franken abschliesst. Unverändert bleiben die Jahresbeiträge für die rund 160 Vereinsmitglieder.

Beim Traktandum Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Barbara Rohrer und Markus Durrer für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bestätigt. Der im August 2021 neugewählte Präsident Sepp von Ah wurde mit grossem Beifall für ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt. Bestätigt wurden ferner die Rechnungsrevisoren Irene Suter und Andreas Bucher. Im einzigen Sachgeschäft erteilte die GV dem Vorstand die Kompetenz, über nicht budgetierte Ausgaben bis zu einer Höchstsumme von 10’000 Franken pro Geschäftsjahr zu entscheiden.

Sepp von Ah ist für ein weiteres Jahr als Präsident des Tourismusvereins Melchsee-Frutt gewählt. Bild: Robert Hess (Melchsee-Frutt, 30. August 2021)

Zwei neue Gastrobetriebe

Nach der Generalversammlung informierten die Gastreferenten Urs Gasser und Evelin Dolder über die Weiterentwicklung der Gastrobetriebe «Frutt Living AG» (ehemals Fischers Alpenhotel) sowie «Melchtal Resort». Im «Frutt Living» ist im kommenden September die Eröffnung des Restaurants geplant. Einige Zimmer mit total 32 Betten seien seit Januar vorhanden. Im Endausbau sollen rund 60 Betten angeboten werden.

Ab September werden im «Melchtal Resort» in Melchtal Ferienwohnungen und Suiten mit total 121 Betten sowie der Sport-, Wellness-, Spiel- und Kinderbereich bereit sein. Hinter den beiden Projekten stehen die Bestrebungen, die Standortattraktivität zu erhöhen, die Sommersaison zu stärken und den Anteil warmer Betten zu erhöhen, so die beiden Vertreter der Betreiberfirmen.