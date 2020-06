Beim FC Alpnach rollt bald der Ball wieder – die Vorfreude ist gross Wegen Corona fehlen dem Obwaldner Fussballklub rund 100’000 Franken in der Vereinskasse. Laut Präsident sei aber eine grosse Solidarität spürbar.

Sie freuen sich auf den Trainingsbeginn; von links nach rechts: Matteo Barmettler, Trainer Patrik Odermatt und Präsident Güven Coban, vorne liegend Andri. Bild: Ruedi Wechsler (Alpnach, 1. Juni 2020)

Im zarten Alter von fünf Jahren schnürte Matteo Barmettler in der Fussballschule des FC Alpnach zum ersten Mal die Fussballschuhe. Der 15-Jährige ist B-Junior, hat aber bereits zwei Testspiele mit der 1. Mannschaft bestritten. Sein Ziel: In Zukunft als Stammspieler auflaufen zu können. Von Trainer Patrik Odermatt gibt’s Lob: «Er hat eine tolle Einstellung und ist sehr ehrgeizig.» Matteo bezeichnet sich selbst als Teamplayer. Der künftige Maurerlehrling freut sich sehr auf den Lehrbeginn im August und erwartet eine körperlich anspruchsvolle Zeit. Er hofft, dass für das Training am Abend noch genügend Energie vorhanden ist. Zu seinen Stärken und Schwächen meint der Linksfüsser: «Ich kann das Spiel gut lesen und meine Mitspieler führen. Beim Torabschluss und im Zweikampf muss ich aber noch zulegen.»

In den vergangenen Wochen konnten die Fussballer des Obwaldner 3.-Ligisten wegen Corona nicht trainieren: Der abrupte Saisonabbruch habe sehr geschmerzt, sagt Matteo. Die Schule habe er viel weniger vermisst als den Fussball. Nun freut sich Matteo riesig auf den Trainingsstart. «Ich bin voll motiviert und kann das Wiedersehen mit meinen Kollegen kaum erwarten.» Auch für Trainer Patrik Odermatt, der in Hergiswil mit Fussballspielen begann und in Besitz des A-Diploms ist, war der Lockdown ein Schock. «Wir haben im Winter sehr viel investiert – auch im mentalen Bereich.» Das Diplom berechtigt den zweifachen Familienvater, Mannschaften bis zur Promotions League zu trainieren. «Via den SC Buochs und den FC Sarnen habe ich vor drei Jahren meinen Traumverein im Regionalfussball in der 3.Liga gefunden», sagt Odermatt.

Kunstrasen-Projekt gerät nun ins Wanken

Die Coronapandemie warf nicht nur den Trainingsalltag, sondern auch die Kunstrasenpläne des Vereins über den Haufen. Mit rund 350’000 Franken – das ist rund ein Drittel der Kosten – wollte sich der Fussballverein am neuen Kunstrasen beteiligen. Doch die geplanten Vereinsanlässe sowie der Sponsorenlauf oder Turniere wurden gestrichen. Das verpachtete Vereinsbeizli blieb lange geschlossen und so fehlen rund 100’000 Franken in der Vereinskasse. «Die Solidarität im Verein ist sehr gross. Einerseits sind wir den Pächtern der Beiz entgegengekommen, andererseits zeigte sich das Trainerteam sehr kulant», erklärt Präsident Güven Coban, der mehrere Gastro-Betriebe führt. Aufgewachsen ist er in der Türkei. Nach der Flucht vom Norden der Türkei an den Bosporus, begann für ihn als Zweijähriger das Leben komplett neu. Als 16-Jähriger kam er in die Schweiz. Der 38-Jährige spielte viele Jahre in der 1. Mannschaft. Den Lebensabschnitt in der Schweiz bezeichnet er als den besten und schönsten.

Mitte Juni startet beim FC Alpnach die offizielle Saisonvorbereitung. Trainer Patrik Odermatt geht davon aus, dass am 22. August die neue Saison beginnen kann. Das habe der Innerschweizer Fussballverband vor einigen Tagen bestätigt.