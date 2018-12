Tunnel Sachseln bleibt über Feiertage offen Die Bauarbeiten am Tunnel Sachseln werden vom 21. Dezember bis 6. Januar unterbrochen. Entsprechend finden während dieser Zeit auch keine Nachtsperrungen statt.

Die Arbeiten am Autobahntunnel Sachseln kommen voran. An Weihnachten allerdings bleiben die Maschinen ausgeschaltet. (Archivbild: Johanna Unternährer/PD)

Während der Weihnachtsferien vom 21. Dezember bis 6. Januar finden im Autobahntunnel keine Nachtsperrungen statt. Dies teilt das Bundesamt für Strassen Astra mit. Die Arbeiten werden am 7. Januar 2019 wieder aufgenommen.

Generell gilt: Während der Arbeiten an den Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen muss der Tunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt. Daher wird der Tunnel ab dem 7. Januar an vier Nächten pro Woche (montags bis freitagmorgens) jeweils zwischen 20 und 6 Uhr, gesperrt sein. Es können gemäss dem Astra kurzfristig einzelne Sperrnächte entfallen.

Die neuen Anlagen der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen werden 2019 laufend in Betrieb genommen. Die Arbeiten am Tunnel sollen dann bis Ende Jahr abgeschlossen sein. (pd/mst)