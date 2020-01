Ueli I. schwört Kernser auf Motto ein 15 Guggenmusiken und viel Volk belebten die Fasnachtseröffnung.

Ehrengugger Ueli I. (links) startete die Fasnacht 2020, zusammen mit «Mikrofonhalter» Dani von Rotz, Präsident der Fasnachtsgesellschaft (vorne rechts). Bild: Robert Hess (Kerns, 18. Januar 2020)

Der Schwur hatte erfreulicherweise keinen ernsten Hintergrund wie seinerzeit auf dem Rütli, war aber am Samstagabend auf der Bühne im Kernser Dorfkern nicht minder ernst gemeint. Der fasnächtliche Kernser Rädelsführer und Ehrengugger Ueli I. hatte sich nämlich auf ein eidgenössisches Motto festgelegt. Um 19.15 Uhr schwor er denn auch kraft seines Amtes die Einheimischen und Gäste mit einem Urknall auf sein Motto «miini mini Schwiiz» ein.

Vorangegangen war seine flammende Ansprache, die man im Publikum allerdings erst einigermassen verstand, als Fasnachtspräsident Dani von Rotz zu Hilfe eilte und dem Ueli das Mikrofon ganz nahe an die Lippen hielt. Die Moral von der Geschichte: Offenbar hat der Bundeshaus-Ueli das grosse Mundwerk für sich allein gepachtet. Aber alle verstanden, dass der Kernser Ueli eine fröhliche, friedliche Fasnacht mit vielen Sujets nach seinem Motto proklamierte und startete.

Kurz wandte sich auch Dani von Rotz, der Präsident der Fasnachtsgesellschaft Kerns an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Er bat die Angehörigen und die vielen Freunde und Bekannten eines kürzlich tragisch verunglücken Kernsers um Verständnis, dass am Tage der Beisetzung im Dorf gleichzeitig die Vorbereitungen für die abendliche Fasnachtseröffnung durchgeführt werden mussten. «Freud und Leid ist an diesem Tag besonders nahe beisammen», sagte er.

15 Guggenmusiken und viele andere Attraktionen

Nach dem Startschuss zur Fasnacht 2020 war der Weg frei für den traditionellen Fackelumzug der 15 Guggenmusiken sowie Kleinformationen aus nah und fern durch den Dorfkern und den anschliessenden Konzerten auf drei Bühnen. Selbstverständlich hatte das OK unter dem neuen Präsidenten Ramon Bucher für Speis und Trank sowie vergnügliche Unterhaltung in den verschiedenen Ständen, Zelten und weiteren Räumen vorgesorgt. Und ebenso selbstverständlich dauerte das fasnächtliche Treiben bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Es braucht noch einen Monat Geduld

Die grosse Zeit für Ueli I. und sein Team startet dann am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, und endet am Fasnachtsdienstag. Eine der Höhepunkte wird auch in diesem Jahr die Kinderfasnacht sein. Diese findet am Montag, 24. Februar, statt.