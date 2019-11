Ueli I. sitzt in Kerns auf dem Thron der «Mini-Schwiiz» Die Fasnachtsgesellschaft Kerns feierte die Amtseinsetzung ihres Ehrenguggers 2020. Robert Hess

Ehrengugger Ueli I. flankiert von Obergugger Tony von Rotz und Untergugger Edith Ettlin. (Bild: Robert Hess, Kerns, 2. November 2019)

Es «schwiizerte» sehr und an allen Tischen, Ecken und Enden am Samstagabend im Singsaal Kerns! Rund 90 Mitglieder der Fasnachtsgesellschaft, Vertreter der Obwaldner Zünfte sowie weitere Gäste feierten die Inthronisation von Ueli I. als obersten Chef der Kernser Fasnacht 2020. «Ich bin stets ein waschechter Samiglaiser geblieben», stellte sich der 49-jährige Ueli Windlin unserer Zeitung vor, «obwohl ich als gelernter Käser und Entwicklungshelfer längere Zeit in Ecuador und der Ukraine verbracht habe.» Zudem gab er früher als Schlagzeuger in verschiedenen Schweizer Bands den Takt an.

Für den inzwischen sesshaft gewordenen Samiglaiser, kommt nun aber eine andere Herausforderung: Er ist als bisheriger Obergugger der Fasnachtsgesellschaft an der GV im Mai – damals noch ohne jegliche grüne Konkurrenz – zum Ehrengugger und damit zum obersten Chef der Fasnacht 2020 gewählt worden. Unterstützt wird Ueli Windlin im Amt von Obergugger 2020 Tony von Rotz und Untergugger Edith Ettlin.

Gespannt auf die Umsetzung des Mottos

Mit der Inthronisation vom Samstagabend ist für Ueli I. bereits der zweite Fasnachts-Startschuss gefallen. Weiter geht’s dann am 18. Januar 2020 mit der Fasnachtseröffnung. Gespannt ist man, wie die grossen und kleinen Kernser Fasnächtler das Motto von Ueli I. «Miini mini Schwiiz» umsetzen werden. Ein Fingerzeig wäre die Plakette, die mit einem «Mini-Käse» brilliert.

Mit Unterhaltung, Musik und «dem Glas» liessen die Gäste die Fasnacht 2020 hochleben.