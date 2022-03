Ukraine-Krieg Glaubenberg soll 300 Flüchtlinge beherbergen Die Armee stellt dem Staatssekretariat für Migration (SEM) weitere Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung. So auch auf dem Glaubenberg.

Die Armee stellt dem Staatssekretariat für Migration (SEM) das Truppenlager auf dem Glaubenberg mit 300 Plätzen zur Verfügung. Dies wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Damit werden die Kapazitäten verstärkt. Bereits früher hat die Armee dem SEM eine Halle in Brugg (rund 220 Plätze) zur Nutzung überlassen, sowie die Kasernen Bülach (rund 500 Plätze) und Bure (rund 1300 Plätze). In der Romandie wird nun auch das Truppenlager Les Rochat (rund 160 Plätze) umgenutzt.

«Die zusätzlichen 300 Plätze im Truppenlager Glaubenberg stehen dem SEM bis vorläufig Ende 2022 zur Verfügung, Les Rochat für mindestens zwei Jahre», heisst es in der Mitteilung. Die Armee hat sich im Rahmen einer Notfallplanung von Bund, Kantonen sowie Städte- und Gemeindeverband 2016 verpflichtet, das SEM bei der Suche und Bereitstellung geeigneter Asylunterkünfte zu unterstützen. Parallel dazu prüft die Armee mit dem SEM, ob allenfalls Mehrzweckhallen der Armee als temporäre Unterkünfte genutzt werden können.