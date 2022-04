Tourismus Umsatzplus bei Brunni-Bahnen Die Brunni-Bahnen AG schliesst die Wintersaison 2021/2022 mit einer Umsatzsteigerung von +25 % ab. Insbesondere die Klostermatte sowie die Gastroangebote haben zu diesem äusserst positiven Resultat beigetragen.

Trotz der anhaltenden Pandemie und der damit verbundenen Massnahmen konnten die Brunni-Bahnen AG laut einer Medienmitteilung wie geplant am 4. Dezember 2021 die Wintersaison aufnehmen. Dass gleich zu Beginn der Saison grössere Mengen Schnee fielen, sei ein Vorteil gewesen, wird Geschäftsführer Roman Barmettler zitiert: «Wir konnten eine gute Grundlage für die Pistenpräparation schaffen, wovon wir den ganzen Winter profitierten.» Aber auch das Wetter habe sicher zum guten Ergebnis beigetragen: «Im Februar und März war es oft sonnig und wir konnten neue Tagesrekorde verbuchen», erklärt Roman Barmettler.

Umsatzsteigerung im Skibetrieb

Die Ersteintritte (Skierdays) konnten im Vergleich zur Wintersaison 2020/2021 um rund 22 Prozent gesteigert werden. Die Klostermatte habe sogar eine Zunahme von 26 Prozent verzeichnet. Einzig das Gruppengeschäft habe sich nach wie vor auf tiefem Niveau bewegt und könne nicht an die Zeit vor Corona anknüpfen. «Die Pandemieauswirkungen sind in diesem Bereich immer noch spürbar. Aber es nimmt langsam wieder zu. Ende März haben einige Schulklassen ihre Wintersporttage nachgeholt», so Roman Barmettler.

Einmal mehr auf grossen Anklang sei das spezielle Kinder-Abonnement gestossen, in welchem die Saison-Skimiete inbegriffen sei. Gemeinsam mit dem lokalen Detailhändler Achermann Sport seien gegenüber dem Vorjahr plus 48 Prozent umgesetzt.

Grosse Nachfrage in der Gastronomie

Trotz der anfänglichen Zertifikatspflicht hätten auch die Gastrobetriebe die Saison positiv abschliessen können. Die gesamte Gastronomie am Berg und im Tal liege 36 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. «Die Panoramaterrasse beim Restaurant Ristis zog viele sonnenhungrige Gäste an, sodass wir auch unter der Woche eine gute Grundauslastung hatten», sagt der Geschäftsführer.

Bei der Berglodge im Ristis liege der Umsatz auf dem Vorjahresniveau. Roman Barmettler zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis: «Die Mehrbettzimmer waren schlussendlich gut gebucht, und dies trotz einiger kurzfristiger Absagen aufgrund von Corona.» (pd/mu)