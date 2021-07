Pistenbully Unfall mit Pistenbully am Titlis: «Wir sind in Gedanken bei unserem Mitarbeiter» Nach dem tragischen Unfall mit dem Pistenfahrzeug sagen die Betreiber einen Marketinganlass mit Marco Odermatt ab. Der erfahrene Maschinenführer befindet sich noch immer in Behandlung. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

Die Bergung des Lenkers gestaltete sich schwierig. Kapo OW

Für die Retter war es ein heikler Einsatz. Nur mit erheblichem Aufwand brachten sie ihr Material zum verletzten Pistenbully-Fahrer. Dieser verunfallte am Sonntag um 16.40 am Titlis, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt. Als es zum Unglück kam, fuhr der Pistenbully zur Fahrzeugeinstellhalle bei der Bergstation. Dabei geriet er über den Wegrand und rutschte seitlich Richtung Steinberg ab.

Unterhalb des Fahrzeugs war eine steile Gletscherwand

Das Fahrzeug überschlug sich und kam nach rund 400 Metern auf der Seite liegend zum Stillstand. Laut Polizei verletzte sich der 38-jährige Maschinenführer dabei erheblich. Die Bergung im unwegsamen Gelände gestaltete sich als schwierig. Aus zwei Gründen: Einerseits war es sehr neblig, weshalb der Helikopter die Unfallstelle nicht direkt anfliegen konnte. Zudem befand sich unterhalb des Pistenbullys eine steile Gletscherwand, weshalb auch von dort kein Zugang möglich war.

«Mit einem zweiten Pistenfahrzeug musste ein Schlitten mit Rettungsmaterial heruntergelassen werden»,

sagt Martin Kathriner, Chef der Verkehrs- und Sicherheitspolizei Obwalden. Das sei mittels Seilwinde erfolgt. Auf dieselbe Weise wurde der Verletzte später geborgen. Immerhin: Die Rettungskräfte selbst konnten zu Fuss zur Unfallstelle absteigen. Sie mussten dafür rund 200 Höhenmeter überwinden.

«Die Bergung des Verletzten dauerte ungefähr drei Stunden», so Kathriner. Das Abschlussgespräch der Einsatzkräfte fand um 23.30 Uhr statt, nachdem das Material retabliert wurde. Das Pistenfahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Summe beläuft sich laut der Bergbahn auf rund 500'000 Franken. Für den Abtransport muss es nun vor Ort zerlegt werden.

Bewusst auf Marketing-Anlass verzichtet

Wegen des Unfalls haben die Titlis-Bergbahnen am Montag einen Anlass mit Skistar Marco Odermatt. Im Rahmen des Titlis Space-Camp hätte dieser in einem energieautarken Minihaus auf dem Dach der Bergstation übernachten sollen. Laut Marketingleiter Urs Egli wäre ein solcher Anlass aktuell deplatziert: «Wir sind in Gedanken bei unserem Mitarbeiter und seiner Familie.» Zudem wolle man das Personal nicht zusätzlich belasten. Egli sagt: «Beim verletzten Maschinenführer handelt es sich um einen langjährigen Mitarbeiter mit viel Erfahrung.»