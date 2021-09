Strassenverkehr Unterhaltsarbeiten an der Autobahn führen zu Sperrung Entlang der Autobahn A8 zwischen dem Tunnel Lopper und dem Anschluss Sarnen Nord erfolgen diesen Monat Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie Tunnelreinigungen

Der Sperrflächen-Slalom auf der A8 vor dem Loppertunnel in Alpnachstad.SperrflächenslalomBild: Matthias Piazza (Alpnach, 7. Oktober 2020) Matthias Piazza / Obwaldner Zeitung

(sez) So komme es während dreier Nächte zu einer Totalsperrung des Autobahnabschnitts, wie die Dienststelle für Verkehr und Infrastruktur (Vif) des Kantons Luzern in einer Mitteilung schreibt: Mittwoch, 22., bis Samstag, 25. September, jeweils von 19.30 bis 5.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen. Eine Umleitung über die Kantonsstrasse sei signalisiert, schreibt das Luzerner Baudepar­tement.

Sperrungen gibt es auch heute und morgen tagsüber noch beim Zollhaus in Sachseln; von 5 bis 15.30 Uhr ist dort kein Durchkommen.