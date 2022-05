Unteroffiziersverein Drei Vorstandssitze bleiben vakant An der Generalversammlung der Obwaldner Unteroffiziere standen Wahlen und Ehrungen im Zentrum.

«Der Verein funktioniert nur, weil Vorstandsmitglieder zusätzliche Aufgaben wahrnehmen», sagte Präsident Christian Hurschler an der 134. Versammlung der Obwaldner Unteroffiziere mit Blick auf die drei fehlenden Vorstandsmitglieder. Zurzeit sind die Funktionen Vizepräsident, Sekretär und Materialobmann nicht besetzt. So führt etwa der Präsident auch die Aufgaben des Sekretärs aus. Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern gestalte sich seit einigen Jahren als schwierig und «trotzdem können wir die ausserdienstlichen Aufgaben erfüllen», so der Präsident der Obwaldner Unteroffiziere.

In seinen Begrüssungsworten erwähnte der Sachsler Gemeindepräsident Peter Rohrer im Restaurant Zollhaus die Notwendigkeit der ausserdienstlichen Tätigkeit der Unteroffiziere in der Schweizer Armee. Besonders in der heutigen Zeit sei es wichtig und richtig, dass der Verein das Üben in den verschiedenen militärischen Disziplinen ausführen könne.

Rückblick auf eingeschränktes Tätigkeitsprogramm

In seinem ausführlichen Jahresbericht skizzierte Präsident Christian Hurschler die wichtigsten Stationen des eingeschränkten Tätigkeitsprogramms. Wie bereits im Jahr 2020 war auch das Armeejahr 2021 von der Covid-19-Pandemie geprägt. Die Unterstützung der Zivilbehörden durch Teile der Armee konnte mit einem positiven Fazit über das Jahr 2021 beendet werden. Präsident Christian Hurschler erwähnte, dass in der Schweizer Armee im vergangenen Jahr rund 5,4 Millionen Diensttage geleistet wurden, davon knapp 153'000 in den verschiedenen Einsätzen zu Gunsten der Zivilbehörden.

Sie wurden wiedergewählt: Samuel Michel (technischer Leiter, links) und Fridolin Enz (Veteranenobmann). Bild: PD

Samuel Michel, technischer Leiter des UOV Obwalden, erwähnte, dass im vergangenen Jahr eine gut besuchte Kaderübung durchgeführt werden konnte – mit altgedienten Veteranen und motivierten Junioren. So wurde am Morgen mit dem Sturmgewehr 90 geschossen und am Nachmittag mit der Pistole 75 trainiert. Dazu der technische Leiter: «Da dies nicht das erste Schiessen in dieser Zusammensetzung war, konnten wir auf dem bereits vorhandenen Wissen weiter aufbauen und einen Schritt mehr in Richtung Gefechtstechnik machen».

Kassier Matthias Hauser präsentierte die Jahresrechnung 2021. Sie schliesst mit einem Gewinn von 3911 Franken ab. Das Budget 2022 rechnet mit einem Verlust von 715 Franken. Der Jahresbeitrag wurde auf 50 Franken belassen. Zurzeit zählt der UOV Obwalden 110 Mitglieder.

Verschiedene Ehrungen

Einstimmig wurden Veteranenobmann Fridolin Enz und der technische Leiter Samuel Michel auf eine weitere Amtsdauer wiedergewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden auch die beiden Rechnungsrevisoren Martin Walcher und René Wittwer.

Präsident Christian Hurschler (rechts) mit Peter Gasser, der für 25 Jahre Vorstandstätigkeit geehrt wurde. Bild: PD

Für 25 Jahre Mitarbeit im Vorstand und gleichzeitig als Schützenmeister konnte Peter Gasser, Lungern, geehrt werden. Zu Ehrenveteranen wurden Peter Gautschi und Peter Rohrer, beide Sachseln, sowie Hans Zurbuchen, Alpnach Dorf, ernannt. Die neuen UOV-Veteranen heissen Herbert Egger, Kerns, Edy Halter, Lungern, Stephan von Ah, Sarnen, und Hubert Willi, Cham.

Kreiskommandant Heiri Wallimann überbrachte die Dankesworte der militärischen Behörden von Obwalden. Mit Nachdruck betonte er, die Sicherheit sei ein kostbares Gut. Nach 25-jähriger Tätigkeit wird Wallimann Ende Oktober in den Ruhestand treten.