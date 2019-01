Unterstützung für den Investorenwettbewerb in Sarnen Zur Abstimmung in Sarnen über den Kredit für einen Investorenwettbewerb zur Entwicklung des Marktplatzes vom 10. Februar.

Der Einwohnergemeinderat Sarnen empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die Urnenabstimmung vom 10. Februar, den Kredit für den Investorenwettbewerb von 255'500 Franken anzunehmen.

Der Investorenwettbewerb ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Gemeinde Sarnen und der Landi. Das baufällige Landi-Gebäude genügt den heutigen Baugegebenheiten und dem Ortsbild nicht mehr. Im Neubau entstehen im Untergeschoss Parkierungsflächen, im Erdgeschoss findet ein neuer Landi-Laden Platz. In den Obergeschossen entsteht neuer Wohnraum in verdichteter Bau‑ weise an bester Zentrumslage. Die Gemeinde Sarnen for­dert vom Investor kostengünstige Mietwohnungen. Mit den Baurechtszinseinnahmen entlastet die Gemeinde ihre zukünftig weiterhin stetig steigenden Finanzausgaben (u. a. Bildung, Gesundheit, Alter).

Die Zunahme von Neuzuzügern, neuer Wohnraum und attraktive Verkaufsgeschäfte generieren unweigerlich mehr motorisierten Verkehr. Von den bestehenden 77 öffentlichen Parkplätzen auf dem Marktplatz, werden 30 Parkplätze bei Realisierung des Neubauprojekts unwiederbringlich verschwinden. Jüngst wurden an der Bahnhofstrasse sechs Parkplätze der blauen Zone aufgehoben.

Auf dem Dorfplatz stehen die Parkplätze während 91 Tage im Jahr wegen Veranstaltungen den Automobilisten nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung. Ebenfalls sind die bestehenden Parkplätze im Seefeld Diskussionspunkt für eine zukünftige Minimierung.

Es gibt Personen, welche sich für einen möglichst verkehrsfreien Sarner Dorfplatz und dessen umliegenden Strassen starkmachen. Ich habe das Gefühl, von gewissen Kreisen sind die Motorfahrzeuge in Sarnen nur noch beschränkt oder gar nicht mehr erwünscht.

Der Gemeinderat trägt die Verantwortung, besorgt zu sein, dass genügend öffentliche Parkplätze im Dorfkern Sarnen vorhanden sind. Dies insbesondere mit dem anstehenden Marktplatz-Investorenwettbewerb. Ebenfalls im Fokus stehen die anstehende Zentrumsüberbauung beim Rathaus und das ehemalige OKB-Areal an der Bahnhofstrasse. Diese einmaligen Gelegenheiten, das Parkplatzangebot zentrumsnah zu realisieren, dürfen keinesfalls verpasst werden.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Sarnen und den umliegenden Bezirken haben den Anspruch, dass genügend öffentliche Parkplätze im Dorfzentrum zur Verfügung stehen. In diesem Sinne kann dem Kredit für den zukunftsweisenden Investorenwettbewerb Marktplatz zugestimmt werden.

Christoph Imhof, Präsident SVP Sarnen

Wir haben am 10. Februar die Gelegenheit, den erweiterten Dorfkern von Sarnen aufzuwerten. Ich unterstütze diese Vorlage, weil mich die gesetzten Rahmenbedingungen überzeugen. Ich sehe eine optimale Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Investoren.

Der Gemeinde Sarnen eröffnet sich alleine mit den Baurechtszinsen aus dem Projekt eine langfristige Wertschöpfung, ohne dafür eigenes Land aus der Hand zu geben. Eine Wertschöpfung notabene, die mit Sicherheit ein Vielfaches des momentanen Ertrags aus Parkgebühren ausmacht. In Zeiten unsicherer Staatsfinanzen ist das unbestritten ein Schritt in die richtige Richtung.

Zudem bedeutet dieses Projekt verdichtetes Bauen in Reinkultur. Mitnichten gibt es in Sarnen endlosen Baugrund, wie es uns die Gegnerschaft in bunten Pamphleten weiszumachen versucht.

Ich werde für die Überarbeitung des Marktplatzes mit Überzeugung ein Ja einlegen, ein Ja für eine sinnvolle Investition für die Zukunft.

Raphael Disler, Sarnen