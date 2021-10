Unterwalden Die Wolken lichten sich: Volkstheater melden sich zurück Einige Theatergesellschaften stehen bereit für Aufführungen. Aber nicht alle.

Obmann Gustav Ziegler führte durch die Präsidentenkonferenz. Bild: Richard Greuter (Ennetmoos, 19. Okt. 2021)

Die Theaterfreunde können sich freuen. Wie an der Präsidentenkonferenz der Unterwaldner Theatervereine in Ennetmoos zu erfahren war, scheinen sich die Gewitterwolken, welche die Theaterkultur seit mehr als einem Jahr bedecken, langsam zu lichten. Für einige Theaterbühnen zeigen sich bald einmal einige Sonnenstrahlen. Seit Ende September läuft bei der «Märli Biini Stans» das orientalische Märchen «Kaliv Storch». Nach einem harzigen Vorverkauf haben die Reservationen zugenommen, sagte Dave Leuthold, Vorstandsmitglied des Theaterwärchs Stans.

Mit der schweizerischen Kriminalgeschichte «Matto regiert» beginnt die Theatergesellschaft Stans am 22. Januar 2022 mit ihren Aufführungen. Die Theatergruppe Kägiswil und die Kernser Spielleute starten beide am 12. März 2022. Wie Frank Rohrer von der Theatergruppe Kägiswil berichtet, mussten sie die Saison vor zwei Jahren nach der Premiere abbrechen. Nun wagen sie mit dem gleichen Stück «D’Gedächnislickä 2.0» einen Neustart. «Wir glauben daran», sagte Rohrer. In Kerns kommt das Lustspiel «Wellness - aber anders» zur Aufführung. Und wer sich nach einem himmlischen Theater sehnt, liegt zwei Wochen später in Engelberg richtig. Beim Lustspiel «I Himmel wend dalli» seien etwas weniger Aufführungen geplant, sagte Werner Matter. Das TheaterWärch Stans beginnt seine Saison Anfangs Mai mit dem Stück «Die Spieler».

Ein Höhepunkt wird die Freilichtaufführung einer 100-jährigen Wilderer-Geschichte

Ein besonderer Leckerbissen erwartet die Theaterfreunde im nächsten Sommer. Am 18. Juni 2022 findet die Premiere der Freilichtaufführung «Doppelmord auf der Gruobialp» der Theatergesellschaft Dallenwil statt. Aufgeführt wird die Wilderer-Geschichte, die sich vor etwas mehr als 100 Jahren hinter dem Widderfeld-Stock auf über 2000 Metern über Meer zugetragen hat, auf der Alpboden hinter Niederrickenbach.

In der zweiten Jahreshälfte können sich die Krimi-Freunde auf die Kriminalkomödie «Bonnie & Clyde» von der Theatergesellschaft Sarnen freuen. In der gleichen Zeit ist die Premiere des Theatervereins Stansstad mit dem Bühnenstück «Dä Gmeindrat in Nöte» vorgesehen. Laut Ruedi Betschart war das Stück zur 600-Jahr-Feier geplant, wurde aber verschoben und etwas angepasst.

Noch offen ist, mit welchen Theaterproduktionen die Theatergesellschaft Wolfenschiessen und die Theatergesellschaft Büren aufwarten. Wolfenschiessen möchte im kommenden April mit seinen Aufführungen beginnen. Die Theatergesellschaft Büren beginnt im Oktober des nächsten Jahres. Das Theater Giswil wagt den Start am Sylvester 2022 mit der Kriminalkomödie «Dia 8 Froiwä».

Einige Theatergesellschaften fühlen sich vor den Kopf gestossen

In Ennetmoos, wo die Konferenz stattfand, hat das Volkstheater eine Jahrhunderte alte Tradition. Davon berichteten Gemeindepräsident Stefan von Holzen und der Ennetmooser Theaterpräsident Peter Amstutz. «Es ist eine Aufbruchstimmung zu verspüren», sagte Gustav Ziegler Regionalvertreter im Regionalverband Zentralschweizer Volkstheater (RZV) gegenüber unserer Zeitung. Trotzdem seien einige Theatergesellschaften frustriert. Der Grund sind finanzielle Folgen auf Grund der Pandemie. Einige standen kurz vor ihrer Premiere, oder hatten sie gerade hinter sich, als der Lockdown begann. Zwar habe der Bund Defizite bis 10'000 Franken ausgeglichen. Aber der finanzielle Aufwand für Werbung und Bühnenbau belief sich bis auf 20'000 Franken und höher. Einige Theaterbühnen wollten dieses finanzielle Risiko nicht nochmals auf sich nehmen und verzichteten im nächsten Jahr auf eine Theaterproduktion.