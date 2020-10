Urner Medienpreis geht an UZ-Autor Lucien Rahm – Förderpreis an UW-Redaktorin Elisa Hipp Der Redaktor der «Urner Zeitung» hat die Jury mit einem Text über Jodlerstimmen in einer Netflix-Serie überzeugt. Elisa Hipp, Redaktorin beim «Urner Wochenblatt» erhält einen Förderpreis.

Der diesjährige Urner Medienpreis, den die Genossenschaft Pro Journalismus Uri verleiht, geht an Lucien Rahm für seinen Beitrag «Urner Jodler erklingen auf Netflix», der im März in der «Urner Zeitung» erschien. Lucien Rahm ist redaktioneller Mitarbeiter bei der Urner, Nidwaldner und Obwaldner Zeitung. Der Jury waren insgesamt 26 Beiträge eingereicht worden. Zwei Beiträge konnten aufgrund der Teilnahmebedingungen nicht in die Beurteilung miteinbezogen werden.

Lucien Rahm, Gewinner des Urner Medienpreises 2020, und Elisa Hipp, Gewinnerin des Urner Medienförderpreises 2020. PD

Lucien Rahm habe die Jury mit einem Text über eine aussergewöhnliche Aufnahme des Jodlerklubs Bärgblüemli aus Schattdorf bei einem Auftritt in einer weltbekannten Fernsehserie überzeugt, heisst es in einer Mitteilung. «Er ging der exotischen Verbindung eines Urner Jodelliedes mit einer amerikanischen Netflix-Serie nach», schreibt die Jury. «Die Erkenntnisse haben sich inhaltlich und formell gut zu einer Geschichte verdichtet.»

Erstmals ein Förderpreis

Erstmals schrieb die Genossenschaft Pro Journalismus Uri die Vergabe des Urner Medienförderpreises aus. Der Preis von 1000 Franken geht an Elisa Hipp für ihr Projekt «Ds Uristiärli – Urner Sagen für Kinder erzählt». Ihr Projekt ist weniger journalistisch ausgerichtet, befasse sich aber originell mit der Nutzung neuer Medien für Kinder. «Damit ist es geeignet, Kinder und vor allem auch deren Eltern mit der Website des ‹Urner Wochenblatt› vertraut zu machen.» Urner Sagen würden für Kinder neu geschrieben. Schauspielerinnen und Schauspieler aus Uri werden sie als Podcasts erzählen. Vorgesehen ist, dass alle zwei Wochen eine neue Folge auf der Website www.urnerwochenblatt.ch erscheint.

Keine öffentliche Preisvergabe

Wegen der Corona-Situation hat sich der Verwaltungsrat der Genossenschaft Pro Journalismus Uri entschieden, auf eine öffentliche Verleihung der Medienpreise zu verzichten. «Leider erhält die Preisverleihung damit nicht die verdiente Aufmerksamkeit», bedauert die Jury. «Verwaltungsrat und Jury der Genossenschaft Pro Journalismus Uri hoffen, die Aussicht auf einen Urner Medienpreis 2021 motiviert die Medienschaffenden bei ihrer weiteren journalistischen Arbeit.» Begrüssenswert sei, wenn vermehrt Beiträge eingereicht würden, die sich vertieft mit gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlich Fragen des Kantons Uri auseinandersetzten.