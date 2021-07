Veranstaltung Isenthal und Bremerhaven bleiben über Filme verbunden Seit 2009 ist Isenthal in der Ausstellung 8° Ost im norddeutschen Klimahaus Bremerhaven prominent vertreten. Nun untersucht ein Filmteam erneut, wie sich die Gletscher- und Klimasituation in den Schweizer Alpen seither verändert hat. Dabei wirken Einheimische und Fachleute mit.

Das Klimahaus Bremerhaven zählt zu den meistbesuchten Wissens- und Erlebniswelten Deutschlands. Auf einer Reise um die Erde – entlang des achten Längengrades – zeigt das moderne Klimahaus über fünf Kontinente und an neun Orten, wie der Klimawandel die Menschen in den Regionen trifft. Die Schweiz ist mit der Gemeinde Isenthal vertreten, das Lebensgefühl der Alpen wird in der ersten Erlebnishalle eingefangen, mit verblüffenden Inszenierungen. Dargestellt wird die Biwaldalp mit Gletschern und dem Hochgebirgsklima um dem Urirotstock. Aber auch Leben und Traditionen der Bergbevölkerung werden gezeigt. Vor dem Schulhaus Isenthal erinnern Rätsel mit der Bildungs-App Sqwiss, eine erklärende Tafel und ein am Boden aufgezeichneter 8°-Ost-Meridian an die Verbindung zu Bremerhaven. Dies wurde vom App-Initiant Martin Weiss und der Urner Firma 8° Ost realisiert.

Im Klimahaus Bremerhaven steht die Biwaldalp stellvertretend für den Klimawandel in den Alpen. Bild: Jan Rathke, Klimahaus

Eine Herausforderung rund um die Welt

Vor genau 12 Jahren war das Filmteam unter Leitung von Direktor Arne Dunker und dem Protagonisten Axel Werner in Isenthal unterwegs. Die damals realisierten Filme wurden in der Zwischenzeit von Hunderttausenden bewundert. «Nach 10 Jahren möchten wir erneut untersuchen, wie sich das Klima und die Wirkungen auf die Menschen verändert haben», erklärt Dunker die Motivation für den Besuch. «Wir möchten zudem erfahren, wie die Urner Bevölkerung den Wandel wahrnimmt.»

Zusammen mit der Kulturkommission lädt das Filmteam die Bevölkerung am Dienstag, 20. Juli 2021, um 20 Uhr zu einem Film- und Informationsabend ins Hotel Urirotstock ein. «Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner kennen unser Klimahaus noch nicht», ist sich der Direktor im Klaren. «Für uns ist das eine willkommene Gelegenheit, mit alten und neuen Filmen die Ausstellung in Bremerhaven aufzuzeigen und mit den Besuchenden ins Gespräch zu kommen.»