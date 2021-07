Verfolgungsjagd Obwaldner Polizei schiesst auf Auto – Flucht über die Berge endet erst in Sörenberg Wildwest im Kanton Obwalden: Ein Auto flüchtet vor einer Verkehrskontrolle über die Berge in den Kanton Luzern. In den Einsatz war auch ein Helikopter der Armee involviert.

Eine Verkehrskontrolle in Sarnen ist am Montagmittag aus dem Ruder gelaufen und endete erst in Sörenberg. Wie die Obwaldner Kantonspolizei mitteilt, wollte sie auf der Autostrasse A8 ein Fahrzeug mit gestohlenen Kontrollschildern anhalten. Die Schilder waren als gestohlen gemeldet. Der Autofahrer habe die polizeilichen Haltezeichen missachtet und sei direkt auf die Polizisten zugefahren, die sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit hätten bringen müssen, so die Obwaldner Polizei. Dabei sei es auch zu «einer gezielten Schussabgabe auf das flüchtende Fahrzeug» gekommen, wobei aber niemand verletzt worden sei.

Das Fahrzeug flüchtete daraufhin über Alpnach, Sarnen, Stalden, Oberwilen, Giswil und Mörlialp über den Glaubenbielerpass in den Kanton Luzern. «Der flüchtige Fahrzeuglenker und sein Beifahrer konnten in der Folge in Sörenberg durch die Luzerner Polizei angehalten und festgenommen werden», heisst es weiter. Neben Polizisten aus Luzern und Obwalden waren auch Polizisten aus Nidwalden und Bern im Einsatz, so wie auch ein Helikopter der Armee.

Dem Lenker des Autos werden mehrere teils gravierende Verkehrsdelikte vorgeworfen. Der Vorfall wird durch die Staatsanwaltschaft Obwalden in Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei untersucht. Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Obwaldner Kantonspolizei unter 041 666 65 00 zu melden. (dlw)