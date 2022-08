Gesundheit «Vergiss mein nicht»: Tagesstätte will Angebot für Demenz-Betroffene in Unterwalden erweitern Nach fast einem Jahr ziehen die Betreiberinnen der Tagesstätte in Kägiswil eine positive Bilanz.

Margrit von Wyl und Beatrice Omlin in der Küche ihrer Tagesstätte «Vergiss mein nicht». Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 5. Oktober 2021)

Mit einem neuen Angebot starteten Beatrice Omlin und Margrit von Wyl Anfang Oktober vergangenen Jahres in Kägiswil. In einer Privatwohnung in Kägiswil eröffneten sie eine Tagesstätte für Menschen mit Demenz. Bis heute ist es das einzige private Angebot in Ob- und Nidwalden, das nicht einem Pflegeheim angeschlossen ist.

Dafür hatten beide einiges investiert: Die ausgebildete Demenzexpertin Omlin, die in einer Luzerner Einrichtung ein Demenz-Café für Angehörige leitete, hatte ihr Pensum reduziert, die diplomierte Pflegefachfrau HF von Wyl ihre Stelle in einer Tagesbetreuung für an Demenz Betroffene in Malters ganz aufgegeben.

Positive Bilanz dank Unterstützung von Helfern

Nach nun bald einem Jahr zieht Omlin stellvertretend für beide eine positive Bilanz. «Dank fünf freiwilliger Mitarbeiterinnen und weiterer ehrenamtlicher Helfer können wir kostendeckend arbeiten», sagt sie. Allerdings schränkt sie ein, dass sie ihr ursprüngliches Ziel voraussichtlich nicht ganz erreichen würden: Die Tagesstätte «Vergiss mein nicht» im kommenden Jahr an allen Werktagen der Woche zu öffnen. «Wir erwarten, dass wir unser Angebot von jetzt drei auf vier Tage erweitern können», berichtet sie.

Zurzeit hat die Tagesstätte neun Gäste, die meisten von ihnen kommen aus Nidwalden. Zwischen 9 und 17 Uhr haben sie die Möglichkeit, in familiärer Atmosphäre eine Auszeit von ihrem Alltag zu erfahren. Der Aufenthalt in der Tagesstätte gibt ihnen eine Tagesstruktur. Sie erleben ein Aktivierungsprogramm, das ihnen die Angehörigen so daheim nicht bieten könnten. Margit von Wyl und Beatrice Omlin beziehen sie mit ein in den Alltag beim Kochen oder bei Haushaltstätigkeiten, spielen mit ihnen oder machen gemeinsam Musik, um die Sinne anzuregen.

«Durch das Gedächtnistraining wird das Gehirn aktiviert und so bleiben sie vitaler im Gedächtnis», sagt Omlin. Und die Tagesgäste können mit den beiden Fachfrauen über ihre Krankheit sprechen und sich mit den anderen Gästen austauschen. «Ich bin überzeugt, dass sie selber den Unterschied zum sonstigen Alltag spüren und durch ihren Aufenthalt bei uns länger daheim bleiben können», betont sie. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die pflegerischen Aufgaben, die jeweilige Wohngemeinde in Obwalden respektive der Kanton Nidwalden die Restfinanzierung. Den Betreuungstarif sowie den Selbstbehalt der Krankenkasse tragen die Betroffenen selber.

Den Schritt in die Selbstständigkeit haben die beiden Leiterinnen nicht bereut. Es sei so wertschätzend, mit den Gästen zusammenzuarbeiten, sagt Omlin. «Es sind dankbare Begegnungen und es kommt ein Lachen zurück.» Häufig erzählten Gäste wie auch Bezugspersonen einander beim Abholen, was sie tagsüber erlebt haben, und seien deutlich aufgestellter und entspannter als am Morgen, berichtet sie.

Für die Angehörigen, die ihre Nächsten sonst rund um die Uhr versorgen, bedeuten die Tage eine seltene Entlastung und ein Lichtblick. Unter einigen habe sich bereits ein Kontakt ergeben, gemeinsam helfe man sich beim Fahren.

Schon bald im neuen Zuhause in Edisried

Fürs Frühjahr planen Omlin und von Wyl einen Umzug nach Edisried in Sachseln. Dort können sie eine Parterrewohnung mieten, die den Tagesgästen freien Zugang zum Garten mit Hag ermöglicht. «Damit können wir unser Angebot ausweiten auf Patienten mit Parkinson und Arthrose», erklärt die Demenzexpertin, die ebenfalls in Sachseln wohnt. «Wir freuen uns auf unser neues Zuhause. Durch den neuen Standort können wir präsenter in der Gemeinde sein», betont sie.

Einen Fahrdienst wollen sie dann ebenfalls aufgleisen. Für diese und andere Tätigkeiten suchen sie noch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Um möglichen Gästen ihr Angebot vorzustellen, planen Omlin und von Wyl Abende, an denen Angehörige und Betroffene das Angebot niederschwellig kennen lernen.