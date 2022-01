Verkehrspolitik Das Obwaldner Gesamtverkehrskonzept liegt vor Die Mobilität im Kanton soll koordiniert, sicher und ressourcenschonend weiterentwickelt werden. Was das heisst, ist im Gesamtverkehrskonzept festgehalten, das die Regierung nun öffentlich vorstellt.

Die Bevölkerung und auch die Zahl der Beschäftigten wachsen im Kanton Obwalden weiter. Gemäss kantonalem Richtplan um 10 Prozent in den nächsten 20 Jahren. Auch die Tourismusangebote werden sich weiter entwickeln. Damit verbunden nimmt die Mobilität, also das Verkehrsaufkommen auf Strasse und Schiene zu. Mit einem Gesamtverkehrskonzept will sich auch Obwalden dieser Herausforderung stellen. Am Donnerstag legte die Regierung das Konzept vor, am 27. Januar wird sich das Parlament damit beschäftigen.

Die neue Brücke Bahnhofstrasse Kägiswil, die seit kurzem offen ist, eröffnet ebenfalls neue Perspektiven in der weiteren Verkehrsentwicklung. Bild Robert Hess (Kägiswil, 23. Dezember 2021)

Seit Juli 2020 wurde das umfassende Planungs- und Koordinationsinstrument erarbeitet. Beteiligt waren die kantonalen Stellen, Gemeinden, Nachbarkantone, Bund, Tourismusorganisationen öffentliche Verkehrsbetriebe, Bergbahnen und Fachverbände wie VCS, Pro Velo etc.. Knapp 100 Seiten mit einem umfangreichen Anhang dazu - so präsentiert sich nun schliesslich das Gesamtverkehrskonzept des Kantons Obwalden. Ziele, Strategien und über 100 Massnahmen mit Prioritäten und Zuständigkeiten sind darin festgehalten. Das Werk umfasst alle Verkehrsmittel und -themen soweit sie den Alltagsverkehr betreffen. Als Planungshorizont gilt das Jahr 2040.

Als wichtige Massnahmen bezeichnet die Regierung in einer Mitteilung die siedlungsverträgliche Neugestaltung der Ortsdurchfahrten, den gezielten Ausbau der Veloinfrastruktur, die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs mit behindertengerechtem Ausbau der Bushaltestellen, sowie ein Mobilitätsmanagement für grössere Unternehmen. Eine wichtige Rolle nimmt neben dem Alltagsverkehr auch der Tourismus- und Freizeitverkehr ein. Das Konzept zeigt Massnahmen auf, wie die Erreichbarkeit der Tourismusgebiete gesichert und die damit zusammenhängenden Verkehrsprobleme angegangen werden können. Erwartungsgemäss steht dabei vor allem Engelberg im Fokus.

Die Gestaltung siedlungsverträglicher Ortsdurchfahrten (im Bild Alpnach) nimmt einen wichtigen Teil des Gesamtverkehrskonzepts ein. Bild: Archiv Obwaldner Zeitung

Das Gesamtverkehrskonzept ist eine Grundlage für die Weiterentwicklung der kantonalen Richtplanung und für die Master- und Nutzungsplanungen der Gemeinden. Als Fachgrundlage ist es aber nicht direkt verbindlich, schreibt die Regierung. Für Behörden und Private bildet es aber die Grundlage für eine koordinierte Projektierung und Realisierung von Verkehrsprojekten.