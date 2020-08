Vier Lungerer kandidieren für zwei Gemeinderatssitze Für die zwei zurückgetretenen Lungerer Gemeinderäte kandidieren nebst zwei CVP-Vertretern auch zwei Parteilose. So kommt es am 27. September zu Kampfwahlen.

Welche zwei der vier Kandidaten ziehen ins Lungerer Gemeindehaus ein? Am 27. September findet dafür der erste Wahlgang statt. Bild: Corinne Glanzmann

(10. September 2019)

Die beiden freien Sitze im Lungerer Gemeinderat sind begehrt. Bis zum Eingabeschluss am Montag sind vier Kandidaturen eingegangen. Nebst den beiden CVP-Kandidaten Wendelin Imfeld (1966, Forstwart) und Joseph Berchtold (1990, Teamleiter) stellen sich mit dem Arzt Paul Knüsel (1950) und dem Notfallseelsorger/Psychologen Walter Ming (1963) auch noch zwei Parteilose zur Ersatzwahl vom 27. September. Walter Ming war schon zwischen 2008 und 2010 Lungerer Gemeinderat. Er trat damals aus persönlichen Gründen zurück.

Die Ersatzwahl wird nötig, weil Martin Gasser (FDP) im Januar und Denis Schürmann (CVP) Ende Juni zurückgetreten waren. Ursprünglich war der Eingabetermin auf den 6. April und der erste Wahlgang auf den 17. Mai angesetzt gewesen. Wegen der Coronapandemie hatte der Gemeinderat die Termine verschoben.

«Diesmal hatten wir Glück. Das Timing passte.»

«Es freut uns, dass wir mit Josef Berchtold und Wendelin Imfeld zwei Kandidaten gefunden haben, um so im besten Fall wieder zwei Gemeinderäte stellen zu können», sagt auf Anfrage CVP-Co-Präsident Niklaus Vogler. In früheren Wahlen hatten die Parteien Mühe, Kandidaten für das Amt zu motivieren. «Diesmal hatten wir Glück. Das Timing passte.» Dass zwei Parteilose den beiden CVP-Kandidaten Konkurrenz machen, nimmt er ihnen nicht übel. «Das Volk schätzt Kampfwahlen. Wir stellen uns dieser Wahl.» Er sei guten Mutes, dass die beiden CVP-Kandidaten das Rennen machen werden.

«Ich bin überrascht und erfreut, dass sich vier Kandidaten für zwei Sitze meldeten», sagt Gemeindepräsidentin Bernadette Kaufmann (CSP) auf Anfrage. «Wir sind im Gemeinderat und in der Verwaltung wieder gut unterwegs. Das spürt man auch von aussen», erklärt sie sich das wieder gestiegene Interesse am Gemeinderatsamt, nachdem die Gemeinde in den vergangenen Jahren die Sitze nur mit Mühe besetzen konnte und es oftmals nur stille Wahlen gab. Auch in der Verwaltung können Stellen gemäss Bernadette Kaufmann wieder einfacher besetzt werden. «Die Stimmung ist gut. Die Leute haben Lust, sich für das Wohl der Gemeinde einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.»

Bernadette Kaufmann spricht von Zusatzbelastung für Gemeinderäte

Sollten weniger als zwei Kandidaten am 27. September das absolute Mehr schaffen, käme es am 8. November zu einem zweiten Wahlgang. Der Amtsantritt würde gemäss Bernadette Kaufmann in Absprache mit den zwei Frischgewählten festgelegt, je nach Verfügbarkeit. Sie streitet nicht ab, dass sie froh ist, dass die Zeit mit den zwei Vakanzen bald vorbei ist. Sieben Departemente waren auf fünf Gemeinderäte verteilt. So hatte die Gemeindepräsidentin nebst dem Präsidialen interimsmässig auch noch das Baudepartement unter sich. Sie spricht von einer spürbaren Zusatzbelastung. «Gerade das Bauwesen ist happig, weil viele Emotionen im Spiel sind, wenn Leute bauen.»

Aktuell ist Daniel Ming (FDP) mit Wahljahr 2015 das älteste Gemeinderatsmitglied, gefolgt von Bernadette Kaufmann (CSP, 2017) und Andreas Kammer (FDP, 2018). Der parteilose Remo Freiburghaus und Karl Imfeld (CSP) wurden im vergangenen Oktober gewählt.

Die FDP hat sich nicht am Wahlkampf beteiligt. Sie hat mit dem Abgang von Martin Gasser einen Sitz verloren. «Mit zwei Sitzen sind wir immer noch angemessen im Gemeinderat vertreten», begründet Ortsparteipräsidentin Sonja Vogler. «Wir freuen uns, dass dank der vier Kandidaten der Gemeinderat wieder vollständig wird und die Lungerer sogar eine Wahl haben.»