Vogelgrippe Massnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe werden verlängert Der Veterinärdienst der Urkantone verlängert die Massnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe. Die Kontroll- und Beobachtungsgebiete entlang des Vierwaldstätter- und Zürichsees bleiben bestehen.

Auch Schwäne können von der Vogelgrippe befallen werden. Bild: Nidwaldner Zeitung

Das Risiko einer Einschleppung der Vogelgrippe in die Schweiz wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sowie den anderen kantonalen Veterinärdiensten aufgrund des Seuchengeschehens im angrenzenden Ausland weiterhin als gross eingeschätzt. Eine Lockerung der Massnahmen wäre daher verfrüht, schreibt der Veterinärdienst der Urkantone in einer Mitteilung. Er verlängert deshalb die Massnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe bis am 15. März.

Die Kontroll- und Beobachtungsgebiete entlang des Vierwaldstätter- und Zürichsees bleiben bestehen. Sie gelten seit dem Auftreten der Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb im Kanton Zürich Ende November 2021. In den Kontrollgebieten von einem Kilometer um die Gewässer darf Geflügel nur unter Auflagen ins Freie. Gänse oder Laufvögel sind zudem von Hühnern getrennt zu halten. In den Beobachtungsgebieten müssen verdächtige Symptome bei den Tieren sofort dem kantonalen Veterinärdienst gemeldet werden.

Vogelgrippe breitet sich in Europa aus

Die Vogelgrippe tritt gegenwärtig in fast allen Ländern Europas auf. In Küstengebieten an der Nordsee wird von Massensterben von Wasservögeln berichtet. In Deutschland kommen die meisten Fälle im Nordosten des Landes, vereinzelt aber auch in Baden-Württemberg und Bayern vor. Die deutschen Veterinärbehörden haben das Virus im Januar rund vierzig Kilometer von Schaffhausen entfernt bei einem Mäusebussard nachgewiesen. In Frankreich haben die zuständigen Fachpersonen einen Schwan positiv auf Vogelgrippe getestet.

Keine Gefahr für den Menschen

Eine Übertragung auf den Menschen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, tritt aber äusserst selten auf. Personen, die Kadaver von Wildvögeln finden, sollen diese nicht berühren und den Fund einer Polizeistelle oder der kantonalen Jagdverwaltung melden. Der Verzehr von Geflügelfleisch oder Eiern ist unbedenklich.