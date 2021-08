Vorschau Konzertreihe Alphornklänge und Orgelmusik ertönen in der Klosterkirche zum Abschluss des «Engelberger Orgelsommers» Zum Abschluss der Konzertreihe «Engelberger Orgelsommer» am Mittwoch, dem 4. August, wird in der Klosterkirche ein musikalisches Feuerwerk gezündet. Stiftsorganist Alessandro Valoriani und die Alphorngruppe Echo vom Spannort treten gemeinsam in einem Konzert auf.

Stiftorganist Alessandro Valoriani und das «Echo vom Spannort». Bild: PD

In Sachen Konzertzusammenstellung für den Orgelsommer in der Klosterkirche Engelberg ist Stiftsorganist Alessandro Valoriani immer wieder für eine Überraschung gut. Sein Konzert zum Abschluss der Sommer-Konzertreihe am Mittwoch, 4. August, verspricht ein musikalisches Feuerwerk, wie das Kloster Engelberg in einer Mitteilung schreibt. Eingeladen hat er seine Freunde von der Alphorngruppe Echo vom Spannort. Was einst für ein Kurzkonzert einer Geburtstagsgesellschaft zusammenfand, hat sich nun zum ausgereiften Konzertprogramm entwickelt.

Auf dem Weg der gepflegten Musik, standhaft und treu zu den Wurzeln, die vor langer Zeit zu wachsen begannen, vereinen Stiftsorganist Alessandro Valoriani und die Alphorngruppe Echo vom Spannort die Klangwelt der grössten Orgel der Schweiz mit Alphornmelodien zu einer bunten Klangmalerei. Mit Leidenschaft und Liebe zur Musik bildet die auf den ersten Blick ungleiche Künstlerkombination die Brücke von Tradition und Moderne auf eine besondere Art, heisst es in der Mitteilung weiter. Sind es beim Solopart von Alessandro Valoriani klassische Orgelkompositionen von Théodore Dubois und Alexandre Guilmant, spielen Thomas Infanger, Bruno Menia, René Camenzind, Danny Röthlin und Robert Brunner von der Alphorngruppe Echo vom Spannort Werke sowohl von klassischen und modernen Alphornkomponisten. Nicht fehlen darf dabei der von der einheimischen Jodlerin Anni Wallimann komponierte und von Johann Aregger für Alphorn arrangierte «Bätruef-Juitz». Auftakt zum gemeinsamen Part von Orgel und Alphorn bildet dann das Stück «Choral des Alpes» von Robert Scotton.

Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Türöffnung ist um 17.30 Uhr. Es wird empfohlen, sich frühzeitig einen Platz in der Klosterkirche zu sichern. Der Zutritt erfolgt nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat. Der Eintritt ist frei und es wird eine Türkollekte erhoben. (sok)