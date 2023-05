Alpnachstad Pilatus-Bahnen schenken Obwaldner Verein einen ausrangierten Triebwagen Wagen Nr. 25 geht an den «Club 1937». Wo der neue Wagen künftig steht, ist noch nicht geklärt.

Mit einem Kranen wird der ausrangierte Triebwagen Nr. 25 an seinen provisorischen Standort gebracht. Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 20. 10. 2022)

Ein weiterer ausrangierter Triebwagen hat kürzlich einen neuen Eigentümer gefunden. Am 21. April ist in Alpnach der Verein «Club 1937» gegründet worden. Mit dieser Gründung geht der Triebwagen Nr. 25 schenkungsweise in das Eigentum des Vereins über. Grundlage des Eigentümerwechsels ist ein Schenkungsvertrag zwischen der Pilatus-Bahnen AG und dem derzeit in Alpnach domizilierten neuen Verein «Club 1937». Der Vertrag ist von den Vorstandsmitgliedern Severin Wallimann und Nicole Flühler mit der Pilatus-Bahnen AG abgeschlossen worden. Severin Wallimann ist am 21. April als Gründerpräsident gewählt worden.

Zweck des Vereins ist gemäss seinen Statuten, «den ausgemusterten Triebwagen PB Bhe 1 / 2 25 der Pilatusbahnen aus dem Jahr 1937 zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Triebwagen Nr. 25 steht seit dem 20. Oktober 2022 abgedeckt an einem Standplatz in Alpnachstad. «Nach der erfolgten Vereinsgründung und dem Eigentumsübergang wird der «Club 1937» ein Konzept zum künftigen Standort und dem Vorhaben, den Wagen öffentlich zugänglich zu machen erarbeiten», sagt Gründerpräsident Severin Wallimann. Neue Vereinsmitglieder seien willkommen, der Mitgliederbeitrag beträgt 37 Franken. Erst am Samstag war ein weiterer historischer Triebwagen – Nr. 26 – aus dem Jahr 1937 für 10'500 Franken versteigert worden.