Wahlen «In Obwalden wird die Jugend vergessen» –die Juso präsentiert ihr aufmüpfiges Programm Die Juso Obwalden stellt sich gegen alle für die Regierung kandidierenden Personen. Sie plädiert für «Aufbruch statt Abbau».

Der Vorstand der Juso Obwalden: Mirjam Hostetmann, Anna Maria Mathis, Dario Bellwald, Larissa Küng und Urs Joller (von links). Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 11. Februar 2022)

«Was den Regierungsrat anbelangt, können wir keine der kandidierenden Personen unterstützen», postuliert Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann aus Sarnen klar und deutlich. Sie studiert Geschichte und Germanistik und arbeitet als Sekretärin der SP Stadt Luzern. Die fünf bisherigen Regierungsmitglieder hätten massgeblich zur Misere beigetragen, in welcher sich der Kanton Obwalden befinde, beanstandet die junge Frau. Und sie moniert:

«Momentan bezahlt eine Mehrheit für die Privilegien einzelner Superreicher.»

Ganz neue und fürs bürgerlich dominierte Obwalden wohl auch schrille Töne. Ausgerechnet auf dem traditionellen Landenberg ob Sarnen. Dort stellte der Vorstand der Juso Obwalden sein Parteiprogramm hinsichtlich der Kantonsratswahlen vom 13. März vor. Die jungen Sozialisten werden auf Listen der SP Obwalden mit vier Frauen und vier Männern antreten. Es sind dies: Mirjam Hostetmann, Kristina Rötheli, Lara Disler, Robin Kiefer, Anna Maria Mathis und Urs Joller in Sarnen. Dario Bellwald in Sachseln und Kilian Teubner in Alpnach. Ihre gemeinsame Devise lautet «Aufbruch statt Abbau.»

Aufstand gegen Bürgerliche

«Die Bürgerlichen schwächen unsere Gesellschaft, in Obwalden noch mehr als in anderen Kantonen, wir bedauern sehr, dass die SP sich dem nicht mit einer eigenen Regierungsratskandidatur entgegenstellt», bedauert Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann. Und sie verspricht: «Wir Jusos wollen nun schonungslos aufzeigen, wer wirklich vom heutigen System profitiert, unsere Umwelt zerstört, Diskriminierungsstrukturen aufrechterhält und vom Leiden anderer profitiert: Es ist das Grosskapital einiger weniger.»

Der Sarner Politikwissenschafter und Praktikant bei der Gletscher-Initiative, Urs Joller, nennt dann das «Kind» beim Namen. Von der «Flat-Rate-Tax» und tiefen Unternehmenssteuern, von der Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuern und von der Obwaldner Finanzstrategie 2020 würden nur Personen mit hohen Vermögen profitieren. Solche siedle man aufgrund des Steuerwettbewerbs an. «Bezahlen müssen es jene Leute, welche hauptsächlich von Arbeit und Rente lebten», sagt Joller. Die Juso setze sich als einzige Partei im Kanton konsequent für die Bedürfnisse dieser Menschen ein. So fordere man unter anderem, dass demokratiefeindliche Pauschalbesteuerungen abgeschafft und die tiefen Einkommen mit gezielten Massnahmen entlastet würden.

Klima, Jugend und Gleichstellung

Der Sachsler Maturand Dario Bellwald beanstandet:

«Kanton und Regierung haben es schon seit Jahren verschlafen, die Klimakrise aktiv zu bekämpfen.»

Bereits heute würden sich auch in Obwalden Auswirkungen bemerkbar machen. Er weist dabei auf das rapide Schmelzen des Titlis Gletschers und auf die Millionenkosten für das Instandhalten von Skipisten hin. Dass künftig Investitionen für den Klimaschutz getätigt würden, sei unabdingbar. «Klimastreiks, aktuelle gesellschaftliche Debatten und Mahnungen von Forschern scheinen Obwaldens Regierung jedoch kalt zu lassen», reklamiert Bellwald. Und weiter: «Dass man hierzulande noch immer keine Strategie hat, um diese Probleme anzugehen, ist verheerend.» Die Jusos legen denn selber einen ganzen Katalog von Forderungen vor, die hin zu einem Netto-Null-Leben führen.

Anna Maria Mathis (Maturandin aus Sarnen) stellt fest:

«In Obwalden wird die Jugend vergessen!»

Das Kino sei geschlossen worden, das JUKO für Jugendliche aus Obwalden und die Jugendbox würden zu wenig gefördert. Für 12- bis 16-jährige gäbe es ausser von der kommunalen Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten schlichtweg kein Angebot. Eine ihrer Forderungen: «Als Juso sehen wir beispielsweise im ‹Chessi› im ehemaligen ‹Hirschen› ein Kulturzentrum mit Räumlichkeiten und einem Konzertraum, die von der Bevölkerung genutzt werden können.»

Die 18-jährige Giswilerin Larissa Küng greift als Juso-Vorstandsmitglied das Thema Gleichstellung auf. «In unserem Kantonsrat sind überproportional viele alte weisshaarige Männer vertreten», stellt sie fest. Von Diversität und Gleichstellung könne in diesem Gremium keineswegs die Rede sein. Ihre Forderung im Namen der Juso: «Um die politische Gleichstellung aller Menschen zu erreichen, brauchten wir auf kantonaler Ebene das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht für alle, das heisst Stimmrechtsalter 16, auch für Ausländerinnen und Ausländer.»

Ganz schön dicke Post für Obwaldens Wählerinnen und Wähler. Ob diese bereit sind, auch aufmüpfigen jungen Leuten Stimmen im Parlament zu geben, wird der Abstimmungssonntag vom 13. März weisen.