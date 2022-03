Wahlen Regierungsratswahlen Obwalden: Cornelia Kaufmann-Hurschler lässt zwei Bisherige hinter sich Für die fünf Regierungsratssitze im Kanton Obwalden bewerben sich sechs Personen – zwei Frauen und vier Männer. Schaffen alle Bisherigen die Wahl?

Nach Auszählung von fünf der sieben Obwaldner Gemeinden um 13.30 Uhr liegt Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte, neu) überraschend vor den beiden bisherigen Daniel Wyler (SVP) und Maya Büchi-Kaiser (FDP):

* bisher im Amt.

Regierungsratswahlen Obwalden: die Gemeindeergebnisse Die Resultate werden laufend aktualisiert, sobald sie vorliegen Cornelia Kaufmann (Mitte, neu) Josef Hess (überp. Komitee, bisher) Christian Schärli (CSP, bisher) Maya Büchi (FDP, bisher) Christoph Amstad (Mitte, bisher) Daniel Wyler (SVP, bisher) Alpnach 1043 1375 1230 705 1318 935 Engelberg Giswil 768 935 892 442 917 697 Kerns 1182 1486 1533 811 1469 1059 Lungern 513 645 572 299 611 464 Sachseln 1109 1309 1286 709 1309 817 Sarnen

Neben allen Bisherigen ist auch Cornelia Kaufmann-Hurschler ins Rennen gestiegen. Die Mitte greift an, weil sie den Sitz zurückerobern will, den sie 2018 an die SVP mit Daniel Wyler verloren hatte.

Am längsten im Amt ist Maya Büchi-Kaiser: die 58-Jährige ist seit 2014 in der Regierung, Christoph Amstad seit 2016 und Josef Hess seit 2017. Seit einer Legislatur in der Exekutive ist neben Daniel Wyler auch Christian Schäli. Nicht vertreten in der Regierung ist die SP. Auch die GLP trat bei den Regierungsratswahlen nicht an.